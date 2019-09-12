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      Суд признал "несчастным случаем на работе" смерть во время секса в командировке

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      Секс в командировке – не совсем личное дело
      Секс в командировке – не совсем личное дело / Иллюстративное фото (pixabay)

      Сердце француза по имени Ксавье остановилось во время секса с незнакомкой в гостиничном номере. Этот случай стал поводом для длительного судебного разбирательства, ведь человек находился в командировке. Беда произошла еще в 2013 году, и вот наконец в 2019 имеем приговор: это таки был несчастный случай на производстве.

      Французский суд оказался очень лояльным к семье наемного работника. Он не только признал смерть от секса в командировке "несчастным случаем на производстве", но и обязал компанию-работодателя выплатить компенсацию – пишет BBC-Украина.

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      Как защищались работодатели?

      Адвокаты предприятия (компания TSO, занимается обслуживанием железной дороги) убеждали суд, работник в гостиничном номере, а значит – не выполнял должностные обязанности. То есть, компания не ответственна за последствия его действий.

      А что говорит закон во Франции?

      А вот французское законодательство считает иначе: работодатель отвечает за любые ситуации, которые могут случиться работником во время командировки. "Работодатель обеспечивает социальную защиту работника в течение всего периода его командировки – безотносительно к обстоятельствам", – говорится в постановлении суда.

      А как с этим в Украине?

      В "Порядке расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве" есть определение несчастного случая: "Ограниченноя во времени событие или внезапное воздействие на работника опасного фактора или среды, которые произошли в процессе выполнения им трудовых обязанностей или в дороге (на транспортном средстве предприятия или по поручению работодателя)".

      Если такой случай произойдет, работодатель обязан организовать объективную и полную проверку его обстоятельств (то есть – обстоятельства важны). Но решение о связи несчастного случая с производством принимает комиссия по его расследованию.

      И если случай произошел в нерабочее время и не во время выполнения трудовых обязанностей, комиссия по расследованию несчастного случая может классифицировать его как случай непроизводственного характера. А значит – никакой компенсации и даже оснований подавать иск в суд.

      blog_ava
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      Теги: Законодательство Секс Курьезные новости
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