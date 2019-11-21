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      Суд признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год

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      Суд признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год / pravlife.org/ru

      Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина, который установил прожиточный минимум на 2019 год. Ведь это произошло без научно-общественной экспертизы потребительской корзины.

      В то же время суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

      Узнайте обо всем, что заложено в госбюджет на 2020 год

      Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год. Ведь правительство нарушило порядок установления прожиточного минимума.

      Какой прожиточный минимум заложен в бюджете на 2019 год:

      • с 1 января 2019 года – 1853 гривны;
      • с 1 июля – 1936 гривен;
      • с 1 декабря – 2027 гривен.

      В 2020 году прожиточный минимум составит:

      • с 1 января 2020 года – 2027 гривен;
      • с 1 июля – 2118 гривен;
      • с 1 декабря – 2189 гривен.

      К теме: какие цифры заложены в госбюджете на 2020 год

      бюджет 2020
      Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Что такое прожиточный минимум?Это сумма денег, достаточная для обеспечения нормальной жизни человека, сохранения его здоровья, покупки необходимых продуктов и минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей. Прожиточный минимум в Украине используют, в частности, для расчета размеров пенсий, социальных пособий и тому подобное.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Окружной административный суд Киева Бюджет Бюджет-2019
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