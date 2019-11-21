Суд признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина, который установил прожиточный минимум на 2019 год. Ведь это произошло без научно-общественной экспертизы потребительской корзины.

В то же время суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

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Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год. Ведь правительство нарушило порядок установления прожиточного минимума.

Какой прожиточный минимум заложен в бюджете на 2019 год:

с 1 января 2019 года – 1853 гривны;

с 1 июля – 1936 гривен;

с 1 декабря – 2027 гривен.

В 2020 году прожиточный минимум составит:

с 1 января 2020 года – 2027 гривен;

с 1 июля – 2118 гривен;

с 1 декабря – 2189 гривен.

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Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

Что такое прожиточный минимум?Это сумма денег, достаточная для обеспечения нормальной жизни человека, сохранения его здоровья, покупки необходимых продуктов и минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей. Прожиточный минимум в Украине используют, в частности, для расчета размеров пенсий, социальных пособий и тому подобное.