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Суд продлил арест бразильскому боевику с Донбасса Лусварги

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Суд продлил арест Лусварги
Суд продлил арест Лусварги / Радио Свобода

Во вторник, 26 июня, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил срок ареста бразильцу Рафаэлю Маркусу Лусварги, который воевал на стороне пророссийских боевиков Донбасса. Так, мужчина пробудет под стражей до 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что Лусварги обвиняют в "участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях".

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По ходатайству прокурора, обвиняемому постановлением суда было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 24 августа 2018 года, 21:00,
– говорится в сообщении суда.

Добавим, что следующее судебное заседание по этому уголовном производстве назначено на 21 августа, 13:00.

Напомним, в январе 2017 года суд признал Лусварги виновным в создании террористической организации и непредвиденных законом вооруженных формирований и вынес приговор в виде 13 лет заключения. Однако в августе 2017 года апелляционный суд отменил приговор и вернул дело Лусварги на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

Некоторое время бразилец скрывался в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП. А 4 мая 2018 года в Киеве Лусварги задержали представители праворадикальных организаций. Мужчину привели в здание СБУ и требовали принять меры в отношении него.

7 мая суд арестовал бразильца на 60 суток без возможности внесения залога.

Теги: Криминальные новости Новости Украины Война на Донбассе Бразилия Новости Днепра арест Рафаэль Лусварги
Источник: 24 Канал
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