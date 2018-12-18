Суд продлил арест российских футболистов-драчунов Кокорина и Мамаева до 8 февраля

Во вторник, 18 декабря, московский городской суд рассмотрел жалобы на продление сроков ареста нападающему "Зенита" Александру Кокорин и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву на два месяца – до 8 февраля 2019 – и принял решение отклонить апелляцию.

Также под стражей останутся брат Кокорина Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий.

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Напомним, что Кокорин, Мамаев и Протасовицкий были задержаны в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии их арест продлили до 8 февраля 2019 года.

Также 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8 февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов подала апелляцию на это решение суда.

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