Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев: один из них засветился с триколором

Киевский апелляционный суд начал слушать дело экс беркутовцев в 13:00, но по состоянию на 19:00 решение до сих пор не вынесли. Самих подозреваемых в зал не доставили.

О каком деле идет речь

Суд рассматривает апелляционные жалобы в уголовном производстве в отношении бывших сотрудников подразделения "Беркут". Жалобы подали обвиняемые в ответ на постановление Святошинского районного суда Киева. Он выбрал бывшим беркутовцам меру пресечения в виде содержания под стражей от 19 декабря 2019 года. Их обвиняют в расстреле митингующих на Майдане.

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Приговором не довольны экс-беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Они на заседание не пришли, но участвуют в режиме видеоконференции из разных регионов Украины.



Экс-беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко

Как проходит рассмотрение дела

Заседание началось с опозданием на час. Председательствующая судья в коллегии судей, которые рассматривают жалобу, Маргарита Васильева огласила постановление генерального прокурора Руслана Рябошапки об изменении группы прокуроров.

Как сказала корреспондентка в прямом эфире 24 каналу, это решение вызвало беспокойство в зале. Однако, что несет за собой такое решение – не известно.



Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев / Фото: "Цензор.НЕТ" (Олег Богачук)

О скандале на заседании

Во время видеоконференции бывший беркутовец Аброськин сидел с нашивкой на плече в цветах российского флага. Его адвокаты убеждают, что это просто куртка BMW.



Аброськин с нашивкой российского флага

Смотрите видео: как проходит заседание суда над экс-беркутовцами