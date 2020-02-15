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      Суд разрешил главе АП Януковича Клюеву оставить себе незаконно полученные земли: детали

      67 Читати новину українською
      Андрей Клюев / censor.net.ua

      Несколько жителей Киевской области бесплатно получили в частную собственность земельные участки для строительства и ведения сельскохозяйственной деятельности в Козине. Позже все участки были приобретены и приняты в подарок одним лицом – экс-главой АП времен Януковича Андреем Клюевым.

      Там он построил дом площадью более 2000 квадратных метров. Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

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      Прокуратура утверждала, что земля была передана с нарушением земельного законодательства. Ведь упомянутые участки принадлежат территориальной общине, поэтому передавать их кому-то мог только Козинский поселковый совет. Однако решение принял исполнительный комитет совета, отметила эксперт.

      Законодательство запрещало сельскому совету передавать свои полномочия исполнительному комитету или любым другим лицам. И решение совета не было опубликовано, значит – не получило силы,
      – пояснила Шиба.

      "Поэтому прокуратура с 2014 года через суд пыталась изъять у Клюева три гектара земли, которые оценивают в три миллиона гривен. После многочисленных разбирательств в других судах дело дошло до Верховного суда, где под председательством Елены Сытник ее рассмотрела Большая палата", – добавила она.

      Кто такой Андрей Клюев?
      В прошлом – народный депутат от "Партии регионов", глава администрации Виктора Януковича. Его подозревают в завладении госимуществом в особо крупных размерах. А также обвиняют в причастности к организации кровавого разгона студентов на Майдане.

      В январе 2020 года Клюева заочно арестовали. Однако уже через месяц было принято решение об отмене соответствующего постановления.

      Как отметила эксперт, большая палата частично отменила предыдущее решение и направила дело на новое рассмотрение. Казалось бы, хорошее решение. Но 7 из 20 судей не согласились и выразили особое мнение.

      "Они обратили внимание на то, что Большая палата отменила предыдущее решение только в части, а не в целом. Прокуратура среди прочего просила признать решение исполнительного комитета незаконным. Апелляция отказала, а Большая палата оставила эту часть решения действующей", – пояснила она.

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      Премию "НЕчесть недели" получила судья Елена Сытник

      И подчеркнула, что судьи первой инстанции, которым будет передано дело на повторное рассмотрение, должны самостоятельно решить, законным ли было решение исполкома, и имел ли он вообще полномочия принимать решение об отчуждении земель.

      Однако теперь они не смогут истребовать земли у Клюева, потому что будут связаны решением Палаты, и аргументы прокуратуры потеряют смысл,
      – добавила Ирина Шиба.

      "Также судьи обратили внимание, что Большая палата вышла за пределы рассмотрения и заявила, что прокуратура пропустила сроки исковой давности. Они призвали судей первой инстанции не считать утверждение постановления по исковой давности и не использовать их для отказа в удовлетворении остальных исковых требований из-за истекания этой давности", – подытожила эксперт.

      Премию "НЕчесть недели" получает судья Палаты Верховного Суда Елена Сытник, которая председательствовала в деле и позволила Клюеву оставить себе земли, полученные незаконно.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честь и НЕчесть недели" Ирины Шибы за 15 февраля 2020:

       

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости Киева Рынок земли Андрей Клюев Судьи
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