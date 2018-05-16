Суд разрешил Насирову вернуть паспорт и часы его жены, но продлил домашний арест

В среду, 16 мая, Шевченковский районный суд Киева продлил домашний арест бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову еще на два месяца.

Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Любомир Дроздовский, пишет "Украинская правда".

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Обязанности продлены еще на два месяца,

– подчеркнул адвокат.

Отмечается, что Насиров обязан носить электронный браслет, не удаляться из Киева, сдать заграничные паспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Вместе с этим, суд удовлетворил ходатайство о возвращении внутреннего паспорта который был изъят во время обыска в качестве вещественного доказательства, а затем передан детективами в миграционную службу как документ, дающий право выезда за границу.

Кроме того, снят арест с часов жены Насирова, которые были изъяты во время обыска.

В чем обвиняют Романа Насирова? Романа Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы. Эти действия Насирова нанесли государству убытков на сумму свыше 2 млрд гривен.