Суд России все таки пересмотрит приговор активисту, который помогал украинским морякам

Конституционный суд России решил пересмотреть приговор Константину Котову, которого приговорили к 4 годам за участие в митингах. Перед этим на решение насчет него обещал обратить внимание Владимир Путин.

Соответствующее решение относительно Котова, который известен также поддержкой украинских моряков, опубликовано на сайте КС России.

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В документе указано, что в приговоре не указали, угрожали ли действия Котова "конституционно защищенным ценностям" и содействовали ли они "потере публичным мероприятием мирного характера".

Со своей стороны, адвокаты в жалобе в Конституционный суд указывали, что статья Котова предусматривает лишение свободы только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников митинга.

Интересно, что президент России Владимир Путин поручил организовать проверку уголовного преследования Котова. Эта задача появилась в перечне поручений Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

Кто такой Константин Котов