Суд России все таки пересмотрит приговор активисту, который помогал украинским морякам
Конституционный суд России решил пересмотреть приговор Константину Котову, которого приговорили к 4 годам за участие в митингах. Перед этим на решение насчет него обещал обратить внимание Владимир Путин.
Соответствующее решение относительно Котова, который известен также поддержкой украинских моряков, опубликовано на сайте КС России.
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В документе указано, что в приговоре не указали, угрожали ли действия Котова "конституционно защищенным ценностям" и содействовали ли они "потере публичным мероприятием мирного характера".
Со своей стороны, адвокаты в жалобе в Конституционный суд указывали, что статья Котова предусматривает лишение свободы только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников митинга.
Интересно, что президент России Владимир Путин поручил организовать проверку уголовного преследования Котова. Эта задача появилась в перечне поручений Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года.
Кто такой Константин Котов
- 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года неоднократно имел инциденты с российскими правоохранителями.
- В частности, его задерживали на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
- В частности, был задержан 10 августа якобы за то, что он принимал участие в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги.
- Котова 5 сентября приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, Котов помогал задержанным у Керченского пролива украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной.