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      Суд России все таки пересмотрит приговор активисту, который помогал украинским морякам

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      КС России отправил на пересмотр приговор активисту, который помогал украинским морякам / Фейсбук Константина Котова

      Конституционный суд России решил пересмотреть приговор Константину Котову, которого приговорили к 4 годам за участие в митингах. Перед этим на решение насчет него обещал обратить внимание Владимир Путин.

      Соответствующее решение относительно Котова, который известен также поддержкой украинских моряков, опубликовано на сайте КС России.

      Знайте больше: ФСБ России приостановила следствие против украинских моряков, – Полозов

      В документе указано, что в приговоре не указали, угрожали ли действия Котова "конституционно защищенным ценностям" и содействовали ли они "потере публичным мероприятием мирного характера".

      Со своей стороны, адвокаты в жалобе в Конституционный суд указывали, что статья Котова предусматривает лишение свободы только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников митинга.

      Интересно, что президент России Владимир Путин поручил организовать проверку уголовного преследования Котова. Эта задача появилась в перечне поручений Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

      Кто такой Константин Котов

      • 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года неоднократно имел инциденты с российскими правоохранителями.
      • В частности, его задерживали на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 
      • В частности, был задержан 10 августа якобы за то, что он принимал участие в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги.
      • Котова 5 сентября приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, Котов помогал задержанным у Керченского пролива украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Решение суда Судьи Протесты в Москве Протесты
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