Суд снял арест с Lexus, на котором Зайцева сбила 11 человек

Киевский суд снял арест с автомобиля Lexus, которым управляла Алена Зайцева 8 октября 2017года. Тогда девушка сбила 11 человек: 6 умерли, еще 5 получили ранения.

Адвокат Дмитрий Марцони в Фейсбуке написал, что основанием снятия ареста стало заявление собственника имущества – господина Зайцева.

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На заседание суда ни Зайцев, ни его юрист не появились.

В судебном заседании мы указали, что по заявлению потерпевших открыто новое уголовное производство и этот автомобиль может стать полезным именно в нем,

– отметил Марцони.

Однако суд решил иначе. По словам адвоката, Зайцев имел статус участника уголовного судопроизводства в суде – третье лицо, на имущество которого наложен арест.

Справка. Нормы УПК вполне давали право владельцу автомобиля обратиться с этим ходатайством до вынесения приговора и просить о снятии ареста с вынесением приговора.

"Забыл, не подсказали или сознательно не захотели "напрягать" обстановку в обществе – остается только догадываться", – отметил адвокат.

Что известно о смертельное ДТП в Харькове?

8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым автомобилем управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения автомобиль Зайцевой вылетел на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу продолжался более года, прошло примерно 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.



Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.