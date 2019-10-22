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      Суд снял арест с Lexus, на котором Зайцева сбила 11 человек

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      Lexus, на котором Зайцева сбила людей
      Lexus, на котором Зайцева сбила людей

      Киевский суд снял арест с автомобиля Lexus, которым управляла Алена Зайцева 8 октября 2017года. Тогда девушка сбила 11 человек: 6 умерли, еще 5 получили ранения.

      Адвокат Дмитрий Марцони в Фейсбуке написал, что основанием снятия ареста стало заявление собственника имущества – господина Зайцева.

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      На заседание суда ни Зайцев, ни его юрист не появились.

      В судебном заседании мы указали, что по заявлению потерпевших открыто новое уголовное производство и этот автомобиль может стать полезным именно в нем,
      – отметил Марцони.

      Однако суд решил иначе. По словам адвоката, Зайцев имел статус участника уголовного судопроизводства в суде – третье лицо, на имущество которого наложен арест.

      Справка. Нормы УПК вполне давали право владельцу автомобиля обратиться с этим ходатайством до вынесения приговора и просить о снятии ареста с вынесением приговора.

      "Забыл, не подсказали или сознательно не захотели "напрягать" обстановку в обществе – остается только догадываться", – отметил адвокат.

      Что известно о смертельное ДТП в Харькове?
      8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым автомобилем управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения автомобиль Зайцевой вылетел на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу продолжался более года, прошло примерно 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.

      Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Решение суда Жертвы Новости Харькова ДТП в Харькове Аварии и ДТП Авто Арест
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