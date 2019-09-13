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      Суд в Гааге отказал России в пересмотре вопроса касательно "крымского" иска "Приватбанка"

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      "Приватбанк"
      "Приватбанк" / Getty Images

      Постоянная палата арбитражного суда в Гааге 12 сентября отказала России в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску "Приватбанка" об экспроприации (принудительное изъятие) его активов в оккупированном Крыму.

      Что известно об иске "Приватбанка" к России?

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      "Приватбанк" 13 апреля 2015 года подал в суд за нарушение Россией обязательств в отношении банка, а именно относительно активов в Крыму. Россия сначала не принимала участия по делу до вынесения арбитражным судом решений. Однако впоследствии Россия назначила своих представителей в суде.

      4 февраля 2019 года арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований "Приватбанка" против России, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав (принудительно изъяв) активы "Приватбанка" в Крыму.

      Согласно решению суда, "Приватбанк" имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме. "Приватбанк" стремится получить возмещение в размере более 1 миллиарда долларов.

      Кстати, в июне 2019 года заместитель главы правления "Приватбанка" Галина Пахачук сообщила, что банк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в 9 миллиардов долларов.

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      Відділення Приватбанку у Криму
      Отделение "Приватбанка" в Крыму в начале российской оккупации

      Что известно о других судах между украинскими банками и Россией?

      26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с России в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов. Таким образом суд удовлетворил требование о компенсации убытков "Ощадбанку", нанесенных Россией в результате аннексии Крыма. Сумма возмещения – 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые начисляются с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

      Но из-за оккупации Крыма с Россией судились не только украинские банки. 18 украинских компаний, требуя, чтобы Россия возместила им стоимость захваченного в Крыму имущества, первыми пошли в суд. Это были гостиницы, туристические и строительные фирмы, мебельные магазины. Международный суд в Гааге решил, что Россия, как страна, которая незаконно забрала Крым у Украины, должна выплатить им 150 миллионов долларов.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Новости политики Новости Крыма Приватбанк
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