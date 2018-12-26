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      "Суд" в Крыму оставил под стражей еще пятерых захваченных Россией украинских моряков

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      С 19 декабря "Верховный суд Крыма" в общем отклонил апелляционные жалобы 20 из 24 пленных моряков
      С 19 декабря "Верховный суд Крыма" в общем отклонил апелляционные жалобы 20 из 24 пленных моряков / Соцсети

      Так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма, который является подконтрольным России, принял очередные решения в отношении захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков. В частности, в очередной раз были отклонены апелляционные жалобы касаемо содержания украинцев под стражей.

      Так, по решению суда, под стражей остались командир дивизиона Военно-морских сил Украины Денис Гриценко, матрос Олег Семидоцкий, а также матрос Юрий Безъязычный.

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      Всем троим суд уменьшил срок пребывания под стражей на один день – до 24 января 2019 года, а произошло это из-за ошибки в расчете суда первой инстанции, передает "Громадское".

      Как подчеркивает издание, рассматривая жалобы "суд" не учел то, что моряки считают себя военнопленными и согласно Женевской конвенции их нельзя содержать в условиях следственного изолятора.

      Кроме того, "Верховный суд Крыма" отказался отпустить из-под стражи, оставив в силе постановление Киевского районного суда Симферополя, еще двоих пленных украинских моряков.

      Говорится, о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке и командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице. Срок их ареста также из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки истекает 24 января 2019 года, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

      К слову, что касается еще четырех задержанных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Владимира Терещенко и сотрудника СБУ Василия Сороки, то их адвокаты, которых назначила Россия, не обжаловали арест. Следовательно, взятие их под стражу защита обжалует в кассационном порядке.

      Заметим, что в суде апелляционной инстанции Крыма за шесть дней всего были рассмотрены апелляции на арест 20 из 24 захваченных украинцев.

      Напомним, накануне судья так называемого "Верховного суда" "республики" отказал в удовлетворении апелляционных жалоб в отношении пятерых захваченных Россией украинских моряков. Соответствующие решение было принято в отношении матроса катера "Никополь" Вячеслава Зинченко, мичмана Андрея Шевченко и капитана третьего ранга Владимира Лесового. Кроме того, "Верховный суд Крыма отклонил апелляции на арест матроса с буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы и сотрудника СБУ Андрея Драча.
      Ранее так называемый суд Крыма отклонил апелляционные жалобы 9 из 24 украинских моряков. В частности, говорится о таких украинцах: Владимире Варимезе, Андрее Опрыско, Юрии Будзиле, Сергее Цибизове, Богдане Головаше, Сергее Попове, Михаиле Власюкее и Викторе Безпальченко. Заметим, что всем лишь сократили на 1 день срок пребывания под стражей.

      Впоследствии "Верховный суд Крыма" оставил под стражей и члена экипажа катера "Никополь" Владислава Костышина и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка. Срок их содержания под стражей тоже истекает 24 января 2019 года.

      Почему Россия захватила украинских моряков? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа украинских кораблей все же продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости Украины Украина – Россия Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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