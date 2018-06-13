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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Суд в Симферополе снова перенес оглашение приговора фигурантам по делу "26 февраля"

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Подконтрольный Кремлю районный суд в Симферополе снова перенес заседание по так называемому делу "26 февраля". Теперь его назначили на 18 июня.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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13 июня под стены суда пришли активисты, чтобы поддержать своих единомышленников. Приговор должны были объявить двум крымскотатарским активистам Мустафе Дегерменджи и Али Асанову. Их хотят осудить на 5 лет за то, что они хотели сохранить Крым украинским.

26 февраля 2014 года в Верховную Раду Крыма в Симферополе на протесты вышли несколько тысяч человек. Ведь в тот день должно было состояться внеочередное заседание, на котором крымские депутаты планировали официально призвать Москву ввести войска. Оккупационная власть Крыма возбудила против организаторов акции уголовное дело по статье нарушение территориальной целостности России. Оглашение приговора по делу 26 февраля переносится уже второй раз за месяц.

Я не ожидаю, что сегодня в этом судебном процессе восторжествует справедливость, и судьи будут прислушиваться к букве закона. Скорее всего, они молча реализуют ту установку, которая поступила им сверху, и нашим соотечественникам будут вынесены обвинительные приговоры,
– прокомментировал активист Заир Смедля.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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