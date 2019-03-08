Суд в США принял решение по Манафорту: экс-советник Януковича проведет в тюрьме почти 4 года

Федеральный суд в США вынес приговор бывшему политтехнологу "Партии регионов" и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа – Полу Манафорту. Следовательно, за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации он проведет 47 месяцев в тюрьме.

Как заявил головующий судья Эллис, высказанные государственным обвинением пожелания относительно срока наказания для Манафорта является "чрезмерными" . Кроме того, по его словам, Пол Манафорт был частью "многих хороших вещей", является "щедрым человеком" и в других аспектах "прожил безупречную жизнь".

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NEW: Judge Ellis says that the sentencing guidelines are "excessive" and he says that Paul Manafort was involved in "lots of good things" he says Manafort is "a generous person." He says Manafort, "has lived an otherwise blameless life.”@GaryGrumbach reporting. https://t.co/XrNx4nNIMU — Tom Winter (@Tom_Winter) March 7, 2019

В то же время перед оглашением приговора головующий Эллис четко заявил, что приговор Манафорту не является связанным с расследованием специального прокурора США Мюллера касательно российского вмешательства.

"Он – здесь не из-за чего-либо связанного с любым сговором с правительством России", – передает его слова журналист Шимон Прокупец, присутствовавший в суде.

Judge tells the courtroom that Manafort is not being sentenced for anything related to the Special Counsel's investigation into Russian interference.



Ellis said "He is not before the court for anything having to do with colluding with the Russian government” — Shimon Prokupecz (@ShimonPro) March 7, 2019

Также судья отмечал, что Манафорт не заслуживает снисхождения за признание ответственности за свои действия. Дело в том, что Манафорт не признал ответственность за действия, о которых говорится в следствии Роберта Мюллера.

Judge rules Manafort does not get credit for acceptance of responsibility — Ken Dilanian (@KenDilanianNBC) March 7, 2019

В частности, в суде Манафорт попросил судью проявить сочувствие и заявил: "Сказать, что меня униженно, что я стесняюсь – было бы мало".

NEW: Paul Manafort speaks in court and asks Judge Ellis for his compassion.



He says, "to say I have been humiliated and shamed would be a gross understatement.”@CharlieGileNBC reporting. — Tom Winter (@Tom_Winter) March 7, 2019

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Судья Эллис еще заявлял, что согласился с аргументом защиты Манафорта , что специальный прокурор Мюллер вышел за пределы мандата, предусмотренного для следствия относительно вмешательства России.

Judge Ellis addresses Paul Manafort's complaints about special counsel going outside mandate of Russian collusion: "I faced that issue at the beginning of the case... I concluded that it was legitimate." https://t.co/t9DnblMicy — Rachel Weiner (@rachelweinerwp) March 7, 2019

На следующей неделе, 13 марта, Манафорта ждет приговор в другом судебном деле – по заговору и давлению на свидетелей. 1 апреля ему исполнится 70 лет.

В середине февраля суд округа Колумбия признал, что Манафорт нарушил условия соглашения с прокурором . Согласно выводам, он целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматривают в рамках процесса.

Ранее суд присяжных в Виргинии признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов о мошенничестве с налогами , еще в десяти пунктах присяжным не удалось достичь согласия. Правда, Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям – в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу. Частью соглашения было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, однако Мюллер заявил, что Манафорт нарушил договоренности и врал под присягой.