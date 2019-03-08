Суд в США принял решение по Манафорту: экс-советник Януковича проведет в тюрьме почти 4 года
Федеральный суд в США вынес приговор бывшему политтехнологу "Партии регионов" и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа – Полу Манафорту. Следовательно, за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации он проведет 47 месяцев в тюрьме.
Как заявил головующий судья Эллис, высказанные государственным обвинением пожелания относительно срока наказания для Манафорта является "чрезмерными". Кроме того, по его словам, Пол Манафорт был частью "многих хороших вещей", является "щедрым человеком" и в других аспектах "прожил безупречную жизнь".
Читайте также: Топ-5 поразительных фактов, которыми отличился "серийный лжец" Манафорт
В то же время перед оглашением приговора головующий Эллис четко заявил, что приговор Манафорту не является связанным с расследованием специального прокурора США Мюллера касательно российского вмешательства.
"Он – здесь не из-за чего-либо связанного с любым сговором с правительством России", – передает его слова журналист Шимон Прокупец, присутствовавший в суде.
Также судья отмечал, что Манафорт не заслуживает снисхождения за признание ответственности за свои действия. Дело в том, что Манафорт не признал ответственность за действия, о которых говорится в следствии Роберта Мюллера.
В частности, в суде Манафорт попросил судью проявить сочувствие и заявил: "Сказать, что меня униженно, что я стесняюсь – было бы мало".
Читайте также: "Платили годами": СМИ обнаружили причастность Ахметова и Левочкина к делу Манафорта
Судья Эллис еще заявлял, что согласился с аргументом защиты Манафорта, что специальный прокурор Мюллер вышел за пределы мандата, предусмотренного для следствия относительно вмешательства России.
На следующей неделе, 13 марта, Манафорта ждет приговор в другом судебном деле – по заговору и давлению на свидетелей. 1 апреля ему исполнится 70 лет.
В середине февраля суд округа Колумбия признал, что Манафорт нарушил условия соглашения с прокурором. Согласно выводам, он целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматривают в рамках процесса.
Ранее суд присяжных в Виргинии признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов о мошенничестве с налогами, еще в десяти пунктах присяжным не удалось достичь согласия. Правда, Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям – в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу. Частью соглашения было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, однако Мюллер заявил, что Манафорт нарушил договоренности и врал под присягой.
Кто такой Пол Манафорт ?Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.
В чем его подозревают?Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича.
-
16 фев 2019Манафорту грозит заключение на срок до 24 лет
-
-
3 янв 2019США и Трамп: охота на "персону №1"
-
-
-