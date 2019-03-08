10:18
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов
      Вєсті Кремля
      22:27, 7 марта
      Вести.UA: Родня Кивалова пролезла в Верховный суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:11, 7 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Суд в США принял решение по Манафорту: экс-советник Януковича проведет в тюрьме почти 4 года

      27 Читати новину українською
      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Getty Images

      Федеральный суд в США вынес приговор бывшему политтехнологу "Партии регионов" и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа – Полу Манафорту. Следовательно, за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации он проведет 47 месяцев в тюрьме.

      Как заявил головующий судья Эллис, высказанные государственным обвинением пожелания относительно срока наказания для Манафорта является "чрезмерными". Кроме того, по его словам, Пол Манафорт был частью "многих хороших вещей", является "щедрым человеком" и в других аспектах "прожил безупречную жизнь".

      Читайте также: Топ-5 поразительных фактов, которыми отличился "серийный лжец" Манафорт

      В то же время перед оглашением приговора головующий Эллис четко заявил, что приговор Манафорту не является связанным с расследованием специального прокурора США Мюллера касательно российского вмешательства.

      "Он – здесь не из-за чего-либо связанного с любым сговором с правительством России", – передает его слова журналист Шимон Прокупец, присутствовавший в суде.

      Также судья отмечал, что Манафорт не заслуживает снисхождения за признание ответственности за свои действия. Дело в том, что Манафорт не признал ответственность за действия, о которых говорится в следствии Роберта Мюллера.

      В частности, в суде Манафорт попросил судью проявить сочувствие и заявил: "Сказать, что меня униженно, что я стесняюсь – было бы мало".

      Читайте также: "Платили годами": СМИ обнаружили причастность Ахметова и Левочкина к делу Манафорта

      Судья Эллис еще заявлял, что согласился с аргументом защиты Манафорта, что специальный прокурор Мюллер вышел за пределы мандата, предусмотренного для следствия относительно вмешательства России.

      На следующей неделе, 13 марта, Манафорта ждет приговор в другом судебном деле – по заговору и давлению на свидетелей. 1 апреля ему исполнится 70 лет.

      В середине февраля суд округа Колумбия признал, что Манафорт нарушил условия соглашения с прокурором. Согласно выводам, он целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматривают в рамках процесса.

      Ранее суд присяжных в Виргинии признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов о мошенничестве с налогами, еще в десяти пунктах присяжным не удалось достичь согласия. Правда, Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям – в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу. Частью соглашения было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, однако Мюллер заявил, что Манафорт нарушил договоренности и врал под присягой.

      Кто такой Пол Манафорт ?Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      В чем его подозревают?Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича.

      дело пола манафорта: хроника последних событий 
      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня
      190835
      Теги: Пол Манафорт Новости политики Новости США Судьи Криминальные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Яркие украинки, у которых не было времени на страдания
      сегодня , 09:01 Яркие украинки, у которых не было времени на страдания
      Євгенія Мазур
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 36461
      Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      сегодня , 09:00 Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      1346
      Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      сегодня , 08:40 Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      Артем Овдієнко 535
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня , 04:20 Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      190835
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Сицилию всколыхнуло землетрясение: жуткие фото последствий разрушений
       26 декабря 2018 , 09:43
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук