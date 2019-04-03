Суд вернул Мангеру электронный браслет

Шевченковский районный суд Киева в среду, 3 апреля, принял решение вернуть электронный браслет подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Суд также обязал его сдать загранпаспорт. Действие меры пресечения продлится в течение 60 суток – то есть до 1 июня, сообщает Громадське.

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После такого решения Шевченковского районного суда Владислав Мангер заявил, что не согласен с таким решением и собирается обжаловать его.

Стоит отметить, что прокуратура ходатайствовала о взятии Мангера под стражу вместо залога, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, что решение о снятии электронного браслета с Мангера и возвращения ему паспорта было принято 11 марта.