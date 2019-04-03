Суд вернул Мангеру электронный браслет
Шевченковский районный суд Киева в среду, 3 апреля, принял решение вернуть электронный браслет подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Суд также обязал его сдать загранпаспорт. Действие меры пресечения продлится в течение 60 суток – то есть до 1 июня, сообщает Громадське.
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После такого решения Шевченковского районного суда Владислав Мангер заявил, что не согласен с таким решением и собирается обжаловать его.
Стоит отметить, что прокуратура ходатайствовала о взятии Мангера под стражу вместо залога, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Напомним, что решение о снятии электронного браслета с Мангера и возвращения ему паспорта было принято 11 марта.
Коротко об убийстве Гандзюк и вероятной причастности к нему Мангера
31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела. 22 августа правоохранители сообщили, что задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.
4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.
Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БППНиколая Паламарчука – Игорь Павловский. Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского был задержан.
3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. Вероятно, Левин скрывается в Доминикане. Он объявлен в розыск.
Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.
11 февраля руководителю Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. В тот же день за Мангера залог внесли. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.