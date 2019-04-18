18:34
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Артем Овдиенко

      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?

      519
      Суд визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною
      Суд визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною / Фото з відкритих джерел

      Націоналізацію "Приватбанку", який докапіталізовували з наших кишень на 150 мільярдів гривень, визнано незаконною – таку ухвалу оголосив Окружний адмінсуд Києва за позовом колишнього власника Ігоря Коломойського.

      Що не кажіть, а наша так і не реформована Петром Порошенком найгуманніша у світі Феміда, м'яко кажучи, як той флюгер: влада ще тільки готується мінятися, а судді вже наввипередки гнуть спини у раболіпному уклоні перед новим хазяїном.

      Читайте також: Битва за "Приватбанк": у чому суть конфлікту та чи заплатять українці Коломойському

      А порохоботи попереджали, що за президентства Зеленського "Приватбанк" буде повернуто Коломойському. Проте, вони трохи помилилися – його фактично повернули Коломойському ще за президенства Порошенка. Ні, ну, звісно, будуть апеляції з боку Нацбанку, будуть звернення до РНБО з проханням втрутитися у ситуацію, що загрожує крахом усій банківській та фінансовій системі України. Але ми ж розуміємо, хто саме очолить вже незабаром Раду нацбезпеки й оборони і хто саме розглядатиме скарги щодо дій Коломойського?

      "Приватбанк" повернули ще за президентсва Порошенка і, от хоч що ви мені кажіть, але винен у тому поки чинний президент. Як мінімум з двох причин.

      По-перше, він мав конфлікт з Коломойським, і націоналізація "Приватбанку", якою б необхідною вона не була, все-таки містила в собі помсту з боку Порошенка.

      По-друге, за 5 років президент так і не спромігся створити в Україні незалежну Феміду, хоча скарг на одіозних суддів було мільйон. Утім, їх не чіпали, бо одіозні й слухняні судді були потрібні Петру Олексійовичу для царювання. Його цілком влаштовувало, що вітчизняна Феміда підпорядковується не верховенству права, а наказами хазяїна. От тільки зараз господар вже помінявся, й рішення попереднього Феміда вже визнає незаконними...

      Результат цілком передбачуваний, сам Бог велів, як то кажуть, Коломойському скористатися ситуацією і переграти усе на свою користь. Він це зробив. Нам з вами залишаєть лише бідкатися, а Порошенку розводити руками – мовляв, а я тут до чого?

      Сам же Петро Олексійович тепер піде в опозицію до нової влади й буде її люто критикувати. Втім, якщо по-чесному, так само як Ющенко створив нам свого часу Януковича, так само і Порошенко створив нам Зеленського. Якщо кому і треба дякувати за ті виклики і негаразди, що чекають у найближчому майбутньому простих українців – то дякувати треба Петру Порошенку. У нього все буде в шоколаді – він піде в нардепи, відкриє очі своєму сліпому трасту, матиме нарешті вільний час провідати Мальдіви та зробить тест-драйв новенького Ferrari...

      Тим часом, економічні оглядачі попереджають, що скасування націоналізації "Приватбанку" означатиме для України припинення співпраці з МВФ. Саме фонд вимагав від України націоналізації, саме за це ми і отримали від них один із траншів. А тепер, коли вітчизняна Феміда вчинила всупереч досягнутим із міжнародними кредиторами домовленостям, – кредитори з України підуть, і нам не буде з чого повертати борги. А саме протягом 2019 і 2020 років нам треба відшкодувати все, що напозичали прем'єри Тимошенко та Азаров. І якщо МВФ піде – нас чекає дефолт і долар чи то по сто , чи то по двісті гривень. Хоча це вже не матиме жодного значення…

      Читайте також: Чому суд скасував націоналізацію "Приватбанку"

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      27168
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Судьи Приватбанк Игорь Коломойский Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сегодня , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 519
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сегодня , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 442
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      328
      ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      сегодня , 16:30 ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      Ігор Саджениця 82
      Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      сегодня , 15:40 Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      Євгенія Мазур 1609
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук