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      Суд впервые обязал снести многоэтажку во Львове: что с ней не так

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      Апелляционный суд впервые разрешил снести незаконную многоэтажку во Львове
      Апелляционный суд впервые разрешил снести незаконную многоэтажку во Львове / Google maps

      Во Львове апелляционный суд впервые обязал снести 7-этажный дом.

      Речь идет о многоэтажке на улице Лычаковской, 259 в Лычаковском районе города.

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      Соответствующее решение Восьмой апелляционный административный суд Львова принял во вторник, 18 декабря.

      Как пишет Zaxid.net, этот дом построила фирма ООО "Лидер Монолит" известного во Львове бизнесмена Богдана Копитка.

      Власти города обратили внимание на это строительство еще 4 года назад, тогда выяснилось, что застройщик решил построить многоэтажку без надлежащих градостроительных условий и ограничений, проекта строительства и с внесением ложных данных в декларацию о начале строительных работ.

      Судебная тяжба длилась с 2016-го года, тогда инспекция ГАСК во Львове подала исковое заявление в Лычаковский райсуд о сносе самовольной застройки. Уже в 2017-м суд полностью удовлетворил иск инспекции.

      Застройщик должен снести многоэтажку за собственные деньги, однако он подал апелляцию.

      Апелляционный административный суд принял решение только 18 декабря 2018 года.

      В мэрии называют это решение "историческим", ведь подобной практики во Львове еще не было.

      Что известно о застройщике ООО "Лидер Монолит"?По данным поисковика YouControl, основателем компании является известный во Львове предприниматель Богдан Копитко. Ему принадлежат ПАО "Львовский хладокомбинат" и ОАО "Дрогобычский молочный завод".

      Что интересно, ООО "Лидер Монолит" зарегистрировано по тому же адресу, где была возведена незаконно многоэтажка – Львов, Лычаковское, 259.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Скандальные застройки Новости Львова
      Источник: 24 канал
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