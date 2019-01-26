Суд выдал ордер на арест известного американского боксера

Известный американский боксер, бывший обладатель титулов в четырех весовых категориях Эдриен Бронер оказался в центре очередного скандала.

Суд американского штата Флорида выдал ордер на арест экс-чемпиона мира за очередную неявку Бронера на судебное слушание по делу о нарушении им правил дорожного движения, сообщает TMZ.

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Судебный процесс против Бронера начался еще в декабре 2017 года. Спортсмен обвиняется в управлении автомобилем без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки. После этого он уже прогуливал судебные слушания, за что был арестован в июле 2018 года.

Также в конце 2018 года в прессе появилась информация, что ювелирная компания предъявила 29-летнему американскому боксеру иск в размере $ 1,15 млн за неоплаченные счета на покупку украшений.

19 января Бронер не сумел отобрать у Мэнни Пакьяо титул чемпиона мира по версии WBA. Американец проиграл единогласным решение судей.

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