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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Суд вынес приговор активистке, которая выбежала на поле во время финала ЧМ-2018

274 Читати новину українською
Вероника Никульшина во время матча
Вероника Никульшина во время матча / www.interfax.ru

16 июля Веронику Никульшину суд задержал до 15 суток за решеткой. Во время финального матча на Чемпионате мира по футболу между Францией и Хорватией она выбежала на поле с четырьмя другими активистками.

Об этом сообщает "Медуза".

Активистку группы Pussy Riot суд признал виновной по административной статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях.

Также девушке суд запретил посещать спортивные соревнования сроком на три года. Дела еще трех активистов рассмотрят в течение ближайших часов.

Напомним, во втором тайме финала Чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали зрители. Их пришлось ловить стюардам. Во время атаки хорватской сборной к центральному кругу прорвались зрители. Однако их тут же поймали стюарды и увели с поля. Задержка в игре была незначительной.

 

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Судьи
Источник: 24 Канал
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