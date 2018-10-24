Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла сестра убитой юриста Ноздровськой

Обуховский райсуд Киевщины 24 октября вынес приговор в виде 7 лет лишения свободы без права на амнистию Дмитрию Россошанскому, обвиняемому в совершении в 2015 году ДТП, в результате которого погибла Светлана Сапатинская. Женщина была родной сестрой юристка Ирины Ноздровской, убитой в январе 2018 года.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на племянницу Сапатинской – Анастасию Ноздровскую.

Отметим, что адвокаты Дмитрия Россошанского имеют право обжаловать решение в Апелляционном суде.

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Судебные заседания по этому делу длились около 3 лет. Сначала дело слушали в Вышгородском суде Киевщины. Именно там, по информации журналистов, работал дядя обвиняемого Дмитрия – Сергей Куприенко.

В 2016 году Вышгородский суд отпустил Дмитрия Россошанского под домашний арест. Однако благодаря усилиям сестры погибшей – Ирины Ноздровськой – и стороны обвинения, меру пресечения мужчине изменили на содержание под стражей, а дело передали в Обуховский суд.

В мае 2017 года Дмитрия Россошанского приговорили к 7 годам заключения, но защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал Россошанскому в освобождении, оставив под стражей, однако мужчина все еще мог выйти на свободу по амнистии, чем и апеллировал в защиту виновника смертельного ДТП.

Напомним, 30 сентября 2015 года в селе Демидов Киевской области Дмитрий Россошанский, управляя авто в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть Светлану Сапатинскую.



А 1 января 2018 года на Киевщине нашли мертвой юриста Ирину Ноздровскую – сестру погибшей Светланы Сапатинськой. В том же месяце суд взял под стражу Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве Ноздровской. Отметим, что Юрий Россошанский является отцом Дмитрия Россошанского.