Суд вынес решение по вертолетной площадке Януковича: кому она досталась

Вертолетную площадку, которая расположена на Парковой дороге в Киеве, вернули компании ООО "Амадеус Ко", за которой теперь стоят люди народного депутата от БПП Максима Ефимова. Соответствующее решение Хозяйственный суд столицы вынес 24 января 2019 года.

4 февраля заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник заявил, что постановление Хозяйственного суда незаконно, и таким образом площадку пытаются вернуть Януковичу, рассказали в Bihus.info.

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По словам Поворозника, суд запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге.

Вертолетная площадка построена окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" средств на Парковой дороге. Именно там должен был приземляться президент-беглец, прилетая из резиденции в Межигорье в Администрацию президента на улице Банковой,

– прокомментировал он.

На самом же деле за вертолетную площадку судится не президент-беглец, а окружение нынешнего гаранта.

Компания "Амадеус Ко" записана на британской фирме Fineroad Business LLP, которая в декабре 2017 года сменила учредителя. Им стал уроженец Краматорска Сергей Московский, который является доверенным лицом нардепа от БПП Максима Ефимова.

Однако ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что в комментарии британскому журналисту BBC Московский заверил, что ничего не знает о Fineroad и бросил трубку. Именно это наталкивает на мысль, что владелец он только формальный.

Смотрите видео полного выпуска программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" за 7 мая 2018 года