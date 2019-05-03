Суд выпустил из-под стражи подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд освободил из-под стражи обвиняемых в покушении на координатора общественной организации С14 Сергея Мазура.

Суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила прокуратура Киевской области.

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При этом суд избрал в отношении обвиняемых новую меру пресечения – домашний арест и электронные браслеты сроком на 2 месяца.

Что известно о покушении на Сергея Мазура?

В ночь на 10 октября 2018 года в Борисполе в квартиру Мазура бросили боевую гранату. В результате взрыва ранение получил его отец. На момент инцидента самого Мазура дома не было.

Сначала полиция расследовала дело как хулиганство, однако затем переквалифицировала его на покушение на убийство. Главная версия покушения на Мазура – его общественная деятельность.

Почти через месяц после инцидента полиция задержала 4 подозреваемых в покушении на активиста. Всех взяли под арест.

Кто такой Сергей Мазур?Координатор праворадикальной организации С14, участник Революции Достоинства, помощник нардепа от "Батькивщины" Игоря Луценко на добровольных началах.



Мазура и других членов С14 подозревают в погромах лагеря ромов на Лысой горе в Киеве 21 апреля 2018 года. Полиция расследует произошедшее как хулиганство. Мазуру объявили о подозрении по этой статье и взяли под круглосуточный, а затем ночной домашний арест.