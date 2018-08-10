Суд закрыл дело Кернеса

Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького как отказ от обвинения и закрыл уголовное дело.

Об этом сообщает Interfax.

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Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу,

– говорится в решении.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Полтавской области в течение 7 дней со дня его объявления.



Напомним, Геннадия Кернеса и его охранников судили три года. Обвиняли в похищении, пытках и угрозах убить двух евромайдановцев Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Мэр Харькова, обвинения, конечно же отрицал, мол, это ему мстит Арсен Аваков, с которым он имеет личный конфликт.



Предыдущие заседания по делу неоднократно переносили из-за лечения и реабилитации Кернеса. Ему грозило до 15 лет за решеткой.