Суд закрыл дело Кернеса
Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького как отказ от обвинения и закрыл уголовное дело.
Об этом сообщает Interfax.
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Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу,
– говорится в решении.
Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Полтавской области в течение 7 дней со дня его объявления.
Напомним, Геннадия Кернеса и его охранников судили три года. Обвиняли в похищении, пытках и угрозах убить двух евромайдановцев Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Мэр Харькова, обвинения, конечно же отрицал, мол, это ему мстит Арсен Аваков, с которым он имеет личный конфликт.
Предыдущие заседания по делу неоднократно переносили из-за лечения и реабилитации Кернеса. Ему грозило до 15 лет за решеткой.
Что такое дело Геннадия Кернеса?25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку евромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угрозы убийством.