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      Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы Роттердам+

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      Суд заново розгляне позов щодо незаконності формули Роттердам+ / GettyImages

      Апелляционный суд снова будет рассматривать заявление о незаконности формулы Роттердам+. Еще в декабре 2016 года Окружной административный суд Киева отказал в признании этой формулы противоправной.

      Надалі Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили це рішення без змін. Однак, 10 березня Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві, повернув до розгляду заяву про незаконність формули, повідомляє "Слово і діло".

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      У січні цього року позивач подав до Окружного суду заяву про перегляд рішення щодо відмови за нововиявленими обставинами. Проте, суд повернув заяву, оскільки, на його думку, заявник не є учасником справи. Позивач подав апеляцію на таке рішення, і 10 березня суд її задовольнив.

      Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею Окружного суду.

      Важливо! Формула "Роттердам+" не працює в Україні після запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Відтоді ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок – тобто, співвідношення попиту й пропозиції. Більше про те, чому формула "Роттердам+" є скандальною – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Справа "Роттердам+": основне

      • За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Адже майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території.
      • Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі у Нідерландах. Відповідно у формулі "Роттердам+" закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів. У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку.
      • Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Угольная промышленность Деньги Решение суда Коммунальные услуги Шахтеры Роттердам+
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