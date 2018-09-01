11:03
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • воскресенье
    30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
Вєсті Кремля
21:28, 31 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, 31 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Суд запретил отключать аналоговое телевидение в Украине

340 Читати новину українською
Суд запретил отключать аналоговое вещание
Суд запретил отключать аналоговое вещание / itechua.com

Сарненский районный суд Ровенской области запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на копию постановления суда.

Читайте также: Отключение аналогового ТВ в Украине: до какого времени оно доступно на приграничных территориях

Соответствующий документ изданию передал генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей.

Сообщается, что иск в суд против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Концерна РРТ подала Мbзюрко Надежда Ефимовна. Истец требовала признать за ней право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание и обязать Нацсовет и Концерн РРТ обеспечить ей доступ к аналоговому ТВ.

Третьими лицами по делу выступили Управление защиты потребителей в Ровенской области, телеканал "1+1" и Кабинет Министров Украины.

Петр Семерей сообщил, что Концерн РРТ будет выполнять решение суда.

 

С 31 июля Украина начала активный переход на цифровое вещание. Первыми аналогового телевидения "избавились" в Киеве, Кропивницком и в Кировоградской области, до 31 августа от него должны были отказаться и в остальных областях.

Накануне в Кабмин поступило предложение пока оставить аналоговое вещание в приграничных с Россией и прифронтовых районах. 29 августа правительство приняло соответствующее решение.

Что означает переход на цифровое телевидение?Аналоговое телевидение будет отключено. Все общенациональные телеканалы в Украине прекратят вещание по аналоговому стандарту и перейдут на цифровой стандарт. Большая часть региональных вещателей – также. Простыми словами – изменится стандарт телевизионного сигнала. Разница примерно как между проводными телефонами и мобильными. У цифрового телевидения гораздо выше качество телевизионного сигнала и большее количество программ.

Теги: Новости Украины Техно Кабинет Министров Украины Информационные технологии Судьи Медиа Ровно
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сегодня, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сегодня, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
Убийство Александра Захарченко: последние новости
31 августа, 23:06 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 августа, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
31 августа, 20:36 Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украинские олимпийцы вернулись из Лондона
 14 августа 2012 , 21:04
Гибель Ноздровской: в полиции рассказали о ходе расследования
 2 января , 12:38
Фанаты "Селтика" научились выкрикивать сложную фамилию защитника украинского происхождения
 21 июля 2016 , 13:10
Півзахисником Шахтаря зацікавився європейський клуб
 25 июля 2017 , 12:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук