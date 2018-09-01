Суд запретил отключать аналоговое телевидение в Украине

Сарненский районный суд Ровенской области запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на копию постановления суда.

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Соответствующий документ изданию передал генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей.

Сообщается, что иск в суд против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Концерна РРТ подала Мbзюрко Надежда Ефимовна. Истец требовала признать за ней право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание и обязать Нацсовет и Концерн РРТ обеспечить ей доступ к аналоговому ТВ.

Третьими лицами по делу выступили Управление защиты потребителей в Ровенской области, телеканал "1+1" и Кабинет Министров Украины.

Петр Семерей сообщил, что Концерн РРТ будет выполнять решение суда.

С 31 июля Украина начала активный переход на цифровое вещание. Первыми аналогового телевидения "избавились" в Киеве, Кропивницком и в Кировоградской области, до 31 августа от него должны были отказаться и в остальных областях.



Накануне в Кабмин поступило предложение пока оставить аналоговое вещание в приграничных с Россией и прифронтовых районах. 29 августа правительство приняло соответствующее решение.

Что означает переход на цифровое телевидение?Аналоговое телевидение будет отключено. Все общенациональные телеканалы в Украине прекратят вещание по аналоговому стандарту и перейдут на цифровой стандарт. Большая часть региональных вещателей – также. Простыми словами – изменится стандарт телевизионного сигнала. Разница примерно как между проводными телефонами и мобильными. У цифрового телевидения гораздо выше качество телевизионного сигнала и большее количество программ.