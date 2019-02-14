Суд запретил владельцу "Фуршета" застройку на прудах в Киеве: что об этом известно

Прокуратура через суд добилась решения о расторжении договора аренды с застройщиком на Совских прудах в Киеве.

Соответствующее решение 12 февраля принял Хозяйственный суд Киева, в полном объеме удовлетворив иск столичной прокуратуры к ООО "Хозяйственник".

Читайте также: Экс-регионал хочет построить 100-метровый небоскреб в историческом центре Киева: фото

Речь идет о земельном участке площадью более 19 гектаров на проспекте Лобановского в Голосеевском районе Киева.

Совские пруды – это каскад прудов на речке Совка в Соломенском и Голосеевском районах Киева. Верхние пруды расположены в балках Совская и Проня в исторической местности Проневщина (Соломенский район). Нижние пруды раскинулись в балке южнее от исторической местности Монтажник (между проспектом Валерия Лобановского и улицей Брожка).

Суд признал, что участок нижнего каскада Совских прудов застройщик использовал с нарушением условий договора.

Земельный участок, стоимость которой около 614 миллионов гривен, вернут территориальной общине. Ответчик должен вернуть его в состоянии, пригодном для дальнейшего использования.

Что известно об ООО "Хозяйственник"?В декларации о доходах за 2018 год депутат Киевсовета Игорь Баленко указал себя бенефициаром ООО "Хозяйственник".



На сегодня деятельность компании расследует Управление финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Киеве. Налоговики подозревают, что должностные лица этой компании уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму свыше 3 миллиона гривен.



Игорь Баленко является владельцем сети супермаркетов "Фуршет". Женат на певице Ассии Ахат. Их сын Артур Баленко также был депутатом Киевсовета.



Игорь Баленко – депутат Киевсовета, владелец сети супермаркетов "Фуршет"