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      Суд запретил владельцу "Фуршета" застройку на прудах в Киеве: что об этом известно

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      Суд запретил застройку на Совских прудах
      Суд запретил застройку на Совских прудах / Коллаж 24 канала

      Прокуратура через суд добилась решения о расторжении договора аренды с застройщиком на Совских прудах в Киеве.

      Соответствующее решение 12 февраля принял Хозяйственный суд Киева, в полном объеме удовлетворив иск столичной прокуратуры к ООО "Хозяйственник".

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      Речь идет о земельном участке площадью более 19 гектаров на проспекте Лобановского в Голосеевском районе Киева.

      Совские пруды – это каскад прудов на речке Совка в Соломенском и Голосеевском районах Киева. Верхние пруды расположены в балках Совская и Проня в исторической местности Проневщина (Соломенский район). Нижние пруды раскинулись в балке южнее от исторической местности Монтажник (между проспектом Валерия Лобановского и улицей Брожка).

      Суд признал, что участок нижнего каскада Совских прудов застройщик использовал с нарушением условий договора.

      Земельный участок, стоимость которой около 614 миллионов гривен, вернут территориальной общине. Ответчик должен вернуть его в состоянии, пригодном для дальнейшего использования.

      Что известно об ООО "Хозяйственник"?В декларации о доходах за 2018 год депутат Киевсовета Игорь Баленко указал себя бенефициаром ООО "Хозяйственник".

      На сегодня деятельность компании расследует Управление финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Киеве. Налоговики подозревают, что должностные лица этой компании уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму свыше 3 миллиона гривен.

      Игорь Баленко является владельцем сети супермаркетов "Фуршет". Женат на певице Ассии Ахат. Их сын Артур Баленко также был депутатом Киевсовета.

      Ігор Баленко Фуршет Київрада
      Игорь Баленко – депутат Киевсовета, владелец сети супермаркетов "Фуршет"

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      Теги: Киеврада Строительство Скандальные застройки Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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