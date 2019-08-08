Суд заставил львовянку выплатить алименты взрослому сыну: детали

На Львовщине женщина годами не выплачивала алименты, пэотому задолжала своему сыну 19 тысяч гривен. Деньги она не могла выплачивать, поскольку не имела постоянного места работы. Но судей это не убедило. Теперь женщина должна отработать 120 часов общественно-полезных работ и должна продолжить выплачивать деньги сыну, который уже имеет собственную семью.

Поэтому теперь Ирина каждое утро берет в руки веник и грабли, чтобы навести порядок на улицах города. И делает это женщина бесплатно – за неуплату алиментов.

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Восемь лет назад Ирина развелась с мужем. Сын решил остаться с отцом.

Немного моя вина есть, это факт. А может и хорошо, что сын с мужем остался. Потому что это, знаете, парень, а он больше его боится, меня не очень хотел слушаться,

– рассказывает мать-должница Ирина.

Все эти годы женщина алиментов не платила и задолжала своему сыну почти 19 тысяч гривен. За это время парень уже успел жениться и скоро сам будет иметь ребенка, хотя ему всего 17 лет.



Мать-должница Ирина

"Я бы еще может и отказался от алиментов. Но она жила от нас 30 километров, но ни разу не поинтересовалась как я, даже не позвонила к ребенку", – жалуется отец.

Ситуации, когда женщина платит алименты, уже не редкость на Львовщине, говорят в управлении юстиции. Но случаи, когда матери-должницы принудительно отрабатывают – немногочисленные.

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Впереди у Ирины еще неделя работы на улицах Дрогобыча. Теперь она думает о том, остаться ли на предприятии, или искать новую работу.

Кто из родителей должен платить алименты?

Платить алименты на содержание ребенка после развода должен тот из родителей, который ушел из семьи. Минимально – это половина прожиточного минимума в месяц, рассчитывают его по возрасту ребенка – до 18 лет или до 23 лет для студентов.



Платить алименты должен тот из родителей, который ушел из семьи

Кроме того, учитывают состояние его здоровья и размер состояния родителей – это и увеличивает размер выплат. Если же денег нет, родителей могут отправить на общественные работы – подметать улицы, красить заборы или убирать снег. Все наработанные там деньги государство передает в пользу ребенка.

А тем, кто не платит более полугода, запрещают выезжать за границу, водить машину, а также охотиться. А государственные исполнители наведываются к должникам домой и арестовывают их имущество.