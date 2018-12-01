"Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие

Периодически российская пропаганда вытаскивает из забытья разного рода ура-патриотический фаст-фуд, предназначенный для поднятия морального духа населения и создания ореола сверхдержавы, обладающей не имеющим аналогов в мире оружием.

Танк Т-14 "Армата", сырой и недоработанный, не существующий в реальности авианосец "Шторм", МБР "Сармат" которая до 2030 года не планирует идти в серию – все это элементы такого фаст-фуда. Но самым интересным представителем данной категории является многофункциональный истребитель почти пятого поколения Су-57.

Дело в том, что в этом году этот истребитель, который доводят до ума с 2001 года, а сам проект берет свое начало еще в 80-е годы прошлого века, лишился не только главного инвестора, но и рынка для экспорта – Индии. В свою очередь, финансировать дальнейшее развитие проекта, исходя из возможностей имеющегося бюджета, Россия в полной мере не может, что сказалось даже на заказах Су-57 для ВКС РФ. Более того, в этом году развернулась настоящая кампания по насаждению нарратива, что Су-35 ничуть не хуже Су-57, зато дешевле.

Читайте также: Сравниваем флот: кто и как может противостоять России в Черном море

Между тем, в ноябре началась масштабная рекламная кампания Су-57 в российских СМИ.

Основной заказ на пиар Су-57 получил пропагандистский канал МО РФ "Звезда", сделавший целый цикл выпусков, охотно распространявшихся в российском медиапространстве. При этом выпуски эти изобиловали неточностями относительно ТТХ Су-57, а также откровенной ложью относительно освещения возможностей истребителей пятого поколения США.

Особо вопиющими по степени вранья стали выпуски, в которых российские пропагандисты сообщили, что истребители F-22 не способны нести боеприпасы "воздух-поверхность", а обладают лишь средствами поражения "воздух-воздух". Также интересный подход к пропаганде проявился в выпуске "Военная приемка", в котором манёвренные качества истребителя Су-57 внезапно сравнили со стратегическим бомбардировщиком В2 Spirit.

По сути, в ноябре развернулось просто не имеющее по своим масштабам аналогов рекламирование истребителя, абсолютно невостребованного в России и в последней надежде ожидающего инвестиций из-за рубежа. Причем, среди потенциальных инвесторов могут быть Пакистан, Турция и после навязывания Индии ЗРК С-400, возвращение ее в орбиту проекта.

А потому, вброс средств на рекламу имеет под собой цель не столько привести в состояние эйфории местных потребителей пропагандистского фаст-фуда, сколько достучаться до потенциальных клиентов. В противном случае Су-57 может постичь печальная "судьба единорогов" – они вымрут, не оставив после себя и следа.

Читайте также: Россия беспомощна из-за санкций