17:46
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Злой Одессит

      "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие

      2399
      Российских истребителей Су-57
      Российских истребителей Су-57 / Фото из открытых источников

      Периодически российская пропаганда вытаскивает из забытья разного рода ура-патриотический фаст-фуд, предназначенный для поднятия морального духа населения и создания ореола сверхдержавы, обладающей не имеющим аналогов в мире оружием.

      Танк Т-14 "Армата", сырой и недоработанный, не существующий в реальности авианосец "Шторм", МБР "Сармат" которая до 2030 года не планирует идти в серию – все это элементы такого фаст-фуда. Но самым интересным представителем данной категории является многофункциональный истребитель почти пятого поколения Су-57.

      Дело в том, что в этом году этот истребитель, который доводят до ума с 2001 года, а сам проект берет свое начало еще в 80-е годы прошлого века, лишился не только главного инвестора, но и рынка для экспорта – Индии. В свою очередь, финансировать дальнейшее развитие проекта, исходя из возможностей имеющегося бюджета, Россия в полной мере не может, что сказалось даже на заказах Су-57 для ВКС РФ. Более того, в этом году развернулась настоящая кампания по насаждению нарратива, что Су-35 ничуть не хуже Су-57, зато дешевле.

      Читайте также: Сравниваем флот: кто и как может противостоять России в Черном море

      Между тем, в ноябре началась масштабная рекламная кампания Су-57 в российских СМИ.

      Основной заказ на пиар Су-57 получил пропагандистский канал МО РФ "Звезда", сделавший целый цикл выпусков, охотно распространявшихся в российском медиапространстве. При этом выпуски эти изобиловали неточностями относительно ТТХ Су-57, а также откровенной ложью относительно освещения возможностей истребителей пятого поколения США.

      Особо вопиющими по степени вранья стали выпуски, в которых российские пропагандисты сообщили, что истребители F-22 не способны нести боеприпасы "воздух-поверхность", а обладают лишь средствами поражения "воздух-воздух". Также интересный подход к пропаганде проявился в выпуске "Военная приемка", в котором манёвренные качества истребителя Су-57 внезапно сравнили со стратегическим бомбардировщиком В2 Spirit.

      По сути, в ноябре развернулось просто не имеющее по своим масштабам аналогов рекламирование истребителя, абсолютно невостребованного в России и в последней надежде ожидающего инвестиций из-за рубежа. Причем, среди потенциальных инвесторов могут быть Пакистан, Турция и после навязывания Индии ЗРК С-400, возвращение ее в орбиту проекта.

      А потому, вброс средств на рекламу имеет под собой цель не столько привести в состояние эйфории местных потребителей пропагандистского фаст-фуда, сколько достучаться до потенциальных клиентов. В противном случае Су-57 может постичь печальная "судьба единорогов" – они вымрут, не оставив после себя и следа.

      Читайте также: Россия беспомощна из-за санкций

      Автор: Блог Медиа, Злой Одессит
      Теги: Новости России Оружие Новости политики Индия Публикации Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук