Судьба нормандского формата: в России ждут результатов выборов в Украине

В России считают, что будущее переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии будет зависеть от окончательных результатов украинских президентских выборов.

Как отметил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, итоги голосования, которое состоится 21 апреля, будут определяющими в этом вопросе, пишет ТАСС.

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Надо подождать до 21 апреля и не слишком увлекаться гаданием на кофейной гуще. Итоги голосования во многом определят, будет ли ускорение в этом процессе, будет ли сам процесс более субстантивным и результативным,

– отметил он.

Кроме того, представитель МИД России не исключает, что нормандский формат снова может вернуться "к тому вялому безрезультатному обсуждению", которое якобы "было свойственным позиции украинской стороны на протяжении последних лет".

В середине января министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил России организовать встречу на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Украина, со своей стороны, заявила, что готова к проведению "нормандской встречи", но при условии, что она будет "ориентированной на результат".

По итогам голосования по избранию нового Президента Украины, которое состоялось 31 марта, победу одержал шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский (30,24%), а второе место занял действующий украинский гарант Петр Прошенко (15,95%). Поскольку ни один из кандидатов не преодолел барьер в 50%, ЦИК объявила о проведении второго тура президентских выборов.

Что такое Нормандский формат?

Это тип переговорного процесса в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые он был введен 6 июня 2014 года. Главной темой нормандского формата является решение вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи руководителей указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

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