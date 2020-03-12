Судьба трусов, как правило, очень позорная, – нардеп от "Слуги народа" Чернев о Сивохо

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев раскритиковал слова советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о войне. Он сказал, что "не поддерживает людей с гибкими спинами, которые готовы пресмыкаться перед врагом".

Об этом нардеп написал на своей фейсбук-странице. Он отметил, что не поддерживает Нацкорпус, но еще меньше поддерживает Сивохо.

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Сергей Сивохо, я войны не хочу, и на ней не зарабатывал, уйдя в АТО добровольцем. Кроме крови, горя и слез на той войне я не видел ничего другого. Я хочу мира. Но мира не хочет наш враг,

– заявил Чернев.

Он призвал Сивохо не подменять понятия и наконец признать агрессию России против Украины.

Столкновения активистов "Азова" с Сергеем Сивохо: основное

12 марта в Киеве презентовали Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Во время конференции активисты "Азова" ворвались силой в здание, где Сивохо презентовал платформу. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.

Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Их отправили в Печерское райуправление полиции Киева. Известно, что десять задержанных допросили и уже отпустили.

Сам Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, потому что война – это бизнес и большие деньги. Политик заявил, что это не остановит наше движение к миру".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на потасовку его советника Сергея Сивохо с активистами. Он отметил, что применение физической силы в любом случае недопустимо. Кроме этого, секретарь СНБО отметил, что Сергей Сивохо является одним из его 11 внештатных советников. Он добавил, что все внештатные советники имеют свою позицию, которая может отличаться от его собственной или же кардинально с ней расходиться.

Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

Что такое платформа примирения?Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать". Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.