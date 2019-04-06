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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Судьба выборов может решаться во время дебатов Зеленского и Порошенко, – КИУ

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      Во время дебатов может решиться судьба выборов президента
      Во время дебатов может решиться судьба выборов президента / Коллаж 24 канала

      Кампания накануне второго тура президентских выборов в Украине проходит по технологии "доведение до абсурда". Однако дебаты между кандидатами, о которых они никак не договорятся, нужны обществу и могут повлиять на результаты выборов.

      Председатель "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что ситуация с обменом видеороликами между Зеленским и Порошенко напоминает карнавал, а не настоящую избирательную кампанию.

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      Если реально оценивать, то мы наблюдаем технологию доведения до абсурда. К большому сожалению, избирательная кампания превратилась в карнавал заявлений, карнавал эмоций и мы видим кампанию, где очень мало смысла и очень много формы,
      – сказал Кошель.

      Однако, оба кандидата не нарушают действующее законодательство, обмениваясь видеороликами. Они не агитируют за себя, не размещают видео на платной основе, поэтому это не нарушение, а просто "распространение информационных сообщений".

      Вместе с тем, у общества остается спрос на дебаты между Зеленским и Порошенко. По мнению Кошеля, эта публичная дискуссия даже может существенно повлиять на выбор украинцев во время голосования на выборах.

      "На самом деле обществу нужны дебаты. Очень жаль, что дебаты сейчас рассматриваются исключительно как политическая и избирательная технология, но в этом также есть определенные плюсы. Если мы дебатами о дебатах заполним весь период между первым и вторым туром, естественно, что будет интерес к этой технологии, и тогда не исключаю, что судьба выборов может решаться именно во время дебатов", – пояснил глава КИУ.

      Что известно о проведении дебатов между Порошенко и Зеленским?После результатов экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко. Тогда же действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв в ответ видео  со словами: "Стадион, так стадион".

      Национальная общественная телерадиокомпания Украины уже готовится к проведению этих дебатов. Глава Общественного Зураб Аласания уже вступил в диалог со штабом Владимира Зеленского, а 8 апреля должно состояться даже их совместная встреча, на которой обсудят предстоящие дебаты. Дискуссия обычно происходит перед голосованием – на этот раз 19 апреля. По мнению Аласании, ориентировочная стоимость дебатов – 1 миллион долларов.

       

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком
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