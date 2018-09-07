Судьбоносные дни для Украины, – швейцарское издание о визите миссии МВФ в Киев

В Киев прибыла делегация из Международного валютного фонда: в течение следующих двух недель украинское правительство должно принять соглашение с экспертами МВФ для того, чтобы страна все-таки смогла получить очередную финансовую помощь.

Поэтому следующие 14 дней для Украины – судьбоносные, пишет Neue Zürcher Zeitung.

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Несмотря на то, что с 2014 году Украина "находится под защитой" Международного валютного фонда, последние полтора года МВФ не предоставляет Киеву кредитов, поскольку украинское правительство не проводит реформы, о которых договорилось с Фондом, отмечает издание.

Сейчас ситуация для украинских политиков критическая. Финансовые рынки лихорадит, и это затрудняет их (чиновников – "24") положение. В Киеве нервничают. Украина уязвима, поскольку в ближайшие месяцы она должна выплатить значительную часть внешнего долга,

– говорится в статье.

Многим украинским политикам теперь придется наконец взяться за решение насущных проблем. Речь идет о таких вопросах, как цена на газ, борьба с коррупцией и бюджетно-финансовая дисциплина, перечисляет швейцарская газета. Новое соглашение Киева с Международным валютным фондом "пока еще не готово, и потерпеть неудачу в этом вопросе Украина, с экономической точки зрения, себе позволить не может", констатирует автор публикации.

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Отметим, что представители Фонда пробудут в Украине до 19 сентября. За это время эксперты МВФ должны проверить, как правительство и парламент выполняли договоренности. От выводов инспекторов зависит, предоставит ли МВФ Украине пятый транш финансовой помощи в размере 2 миллиардов долларов.