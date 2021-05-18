Він повідомив про повідомлення в заяві до голови Вищої ради правосуддя. Там він повністю описав ситуацію та додав текст, який отримав.

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Чоловік написав заяву керуючись законом "Про судоустрій і статус суддів". За його словами, це повідомлення було втручанням у його професійну діяльність.

Шановний Ігор Валерійовичу! Ви стали на Хибний шлях Хабарника, який В Угоду Місцевим Панам Та іншим Негідникам, За Гроші Від 300 до700 доларів Рішенням Суду Віддае Людську землю Пройдохам, Які вам потім Поплюжать, В Дбр Проце Вже Відомо. Патріоти.

– текст, який був у цьому СМС (граматика оригіналу).

Суддя повідомив, що до цього, коли він був на засіданні о 10:39 до нього телефонували з цього номеру. Оскільки він не взяв слухавку, до нього звернулися текстовим повідомленням о 12:12 годині.

Служитель феміди вважає, що це було намаганням очорнити його репутацію. Тому він попросив визначити, де був цей номер у момент відправлення СМС. Також чоловік закликав розшукати цей мобільний пристрій, щоб притягнути до відповідальності винних.



Заява, де суддя розповів про СМС / Фото Вищої ради правосуддя

Зверніть увагу! Наприкінці березня завершився період подання декларацій за 2020 рік. Минулі роки декларації дивували тим, як суддям та їхнім родичам за дуже скромні доходи вдавалось набувати чималі статки. Однак тепер майже усі судді цілком офіційно мільйонери, бо їх зарплати у десятки раз перевищують середні по Україні. Детальніше – за посиланням.