Судебная реформа одна из самых ожидаемых, но ее должно начать общество, – Шмыгаль
Новый премьер Денис Шмигаль заявил, что реформа судов в Украине является очень важной. Тем не менее, подойти к этому нужно комплексно и взвешенно.
Действительно, судебной реформы ждут уже несколько лет, и она, безусловно, очень нужна Украине. Это подтвердил Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.
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Так, премьер отметил, что одних инициатив правительства, президента и других чиновников мало. Просто принятие новых законов не изменит действующую ситуацию в судах, на которую так часто сетуют украинцы. Он растолковал: людям нужно перестать давать взятки судьям и создать на служителей Фемиды мощное давление. Именно тогда они будут бояться решать дела "за конверты".
Судебная реформа актуальна. Это будет одна из самых сложных реформ, но без нее мы успешными не будем. Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями. Эту реформу может сделать общество,
– отметил премьер.
Что известно о судебной реформе
Изменения в законы о судейских органах Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ Президент Украины Владимир Зеленский. Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений.
- Изменения в закон о люстрации: законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей;
- Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины: принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни;
- Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей: отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и главой ГСАУ;
- Основания для увольнения членов ВККС: новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.