Судебная реформа одна из самых ожидаемых, но ее должно начать общество, – Шмыгаль

Новый премьер Денис Шмигаль заявил, что реформа судов в Украине является очень важной. Тем не менее, подойти к этому нужно комплексно и взвешенно.

Действительно, судебной реформы ждут уже несколько лет, и она, безусловно, очень нужна Украине. Это подтвердил Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

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Так, премьер отметил, что одних инициатив правительства, президента и других чиновников мало. Просто принятие новых законов не изменит действующую ситуацию в судах, на которую так часто сетуют украинцы. Он растолковал: людям нужно перестать давать взятки судьям и создать на служителей Фемиды мощное давление. Именно тогда они будут бояться решать дела "за конверты".

Судебная реформа актуальна. Это будет одна из самых сложных реформ, но без нее мы успешными не будем. Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями. Эту реформу может сделать общество,

– отметил премьер.

Что известно о судебной реформе

Изменения в законы о судейских органах Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ Президент Украины Владимир Зеленский. Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений.