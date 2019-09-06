Судебная реформа в Украине: почему она провалилась и что предлагает новая власть

О провале реформы при президентстве Петра Порошенко и что предлагает команда нового главы государства Владимира Зеленского в программе "Честь и НЕчесть" обсудили Олекса Шалайский, Михаил Жернаков и Галина Чижик.

Провал реформы

–В первый же день работы Верховной Рады президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, которым очень амбициозно хочет сделать судебную реформу. А это значит, что последние пять лет то, что делал Петр Порошенко судебной реформой не было.

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– Ключевое то, на чем начиналась и обломилась судебная реформа – это то, что 70% судей Майдана, которые преследовали активистов во время Революции Достоинства, остались на своих должностях.

– Также новый Верховный суд Украины, который был не очень новым. Это должно быть большое кадровое обновление и туда должны войти лучшие судьи. Однако этого не произошло. В два этапа прошли 44 недобропорядочных. Фактически, это не новые лица, потому что 50% этих судейэто те люди, которые работали.

Инициативы новой власти

– Законопроект 1008, который подал Президент Владимир Зеленский, предусматривает реформу органов судейского самоуправления.



Что предусматривает законопроект Зеленского

– Простыми словами – это законопроект, который предусматривает полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Это орган, который ответственен за провал судебной реформы.

Что такое Высший совет правосудия?Это влиятельный государственный орган, который должен обеспечивать независимость судопроизводства, а также формировать добродетельный и высокопрофессиональный корпус служителей Фемиды.

– Однако надо понимать, что ВККС занимается только первым этапом – подбором судей и рекомендациями к переводу. Однако, он не назначает и не увольняет. Назначает президент, но по рекомендациям. Освобождает с должности Высший совет правосудия.

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