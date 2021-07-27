Судье из Харькова подарили часы с бриллиантами: сколько они стоят
27 июля 2021 , 11:00Читати новину українською
Источник:Newsroom
Харьковская судья Марина Мамалуй получила в подарок часы с бриллиантами швейцарского бренда Ulysse Nardin. СМИ сообщили их приблизительную цену.
Об этом стало известно 26 июля. Судья написала об этом в своей ежегодной декларации.
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Судья указала, что это был подарок от ее мужа Александра Мамалуя. Он является судьей Верховного суда. В 2020 году мужчина заработал 2,6 миллиона гривен.
Подаренные часы Ulysse Nardin Lady Diver стоят примерно 9 тысяч долларов. Их корпус сделан из стали и украшен бриллиантами.
Часы, которые подарили судье / Фото Luxwatch