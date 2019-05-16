Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно

18 апреля Окружной админсуд города Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и Кабмину о незаконности национализации "Приватбанка". Это решение наделало много шума во властных кругах: его негативно оценили президент, министр юстиции и глава НБУ. Судьи обратились в Госбюро расследований, Высший совет правосудия, поскольку считают комментарии чиновников вмешательством в свою работу.

Можно ли привлечь к ответственности чиновников, которые публично комментируют судебное решение, узнавала журналист 24 канала.

Коллегия троих желает наказать

Коллегия из трех судей, которые приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка", обратилась к Высшему совету правосудия (ВРП) с заявлениями о вмешательстве чиновников в их деятельность. Судьи попросили ВРП принять меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий руководства государства.

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Служители Фемиды просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, и внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

По результатам расследования виновные должно будут привлечены к ответственности,

– отмечалось в обнародованном релизе суда.

Также коллегия судей обратилась в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой открыть уголовные производства в отношении этих чиновников за вмешательство в их работу. Генпрокуратура по обращению судей Окружного административного суда г. Киева начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в их деятельность высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО, которое состоялось 18 апреля 2019 года.

Критиковать судейские решения нельзя?

В комментарии 24 каналу в ГБР рассказали, что к ним от трех судей Окружного административного суда поступило столько же заявлений с жалобами на вмешательство в судейскую деятельность со стороны высших должностных лиц государства.

По этим заявлениям следователи центрального аппарата ГБР 26 апреля зарегистрировали 3 уголовных производства по ч. 2 ст 376 Уголовного кодекса (Вмешательство в деятельность судебных органов),

– сообщил и.о начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Госбюро расследований Андрей Мальчик.

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Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом до 6 месяцев или даже лишением свободы до 3 лет.

Зато министр юстиции Павел Петренко в комментарии 24 каналу назвал поданные от судей заявления – информационной манипуляцией и посоветовал им внимательно читать закон.

Хочу подчеркнуть – обжалование решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, никоим образом не является и не может быть расценено как вмешательство в работу судей или посягательство на независимость судебной ветви власти. Поскольку ВРП и создавалась, в частности, для того, чтобы давать оценку законности решений, которые принял суд низшей инстанции и с которым не согласна любая из сторон судебного процесса. Эта процедура четко прописана и является нормой для всех развитых демократических стран,

– сказал Павел Петренко.

Согласно с украинским законодательством – право на апелляцию, кассацию и обжалование решения суда является конституционным правом каждого лица: как украинского гражданина, так и государства Украина как стороны судебного процесса. Тем более, когда речь идет о 155 млрд гривен денег налогоплательщиков, бюджетных средств, которые были профинансированы в рамках этой национализации.

Павел Петренко не считает свои высказывания давлением на суд

Павел Петренко добавил, что Министерство юстиции представляет правительство во всех судебных процессах по решениям, которые касаются вопросов деятельности правительства или интересов государства. В то же время, правоохранительные органы должны заниматься своей работой, а Министерство юстиции своей, согласно с действующим законодательством.

Аргументировать и мотивировать

Анализируя сложившуюся ситуацию, адвокат, эксперт Реанимационного пакета реформ Злата Симоненко отмечает, что президент не является тем субъектом, который может комментировать судебные решения.

Когда принимается судебное решение, оно должно быть аргументировано и мотивировано. Объяснение – почему судья принял именно такое решение, излагается в самом постановлении. На президента и его администрацию не распространяются полномочия по толкованию решения или определения – законное оно или нет,

– разъясняет Злата Симоненко.

Как отмечает адвокат – судьи назначаются президентом Украины, а их отбор осуществляется Высшей квалификационной комиссией. Поэтому говорить, что одно решение подрывает всю судебную систему – недопустимо.

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По вопросу – могут ли высказывания высокопоставленных расцениваться как давление на судей, стоит обратиться к практике других стран. В частности, европейская практика свидетельствует, что комментировать судебные решения неуместно и неэтично со стороны чиновников. Обычно, в европейских странах запрещают даже обсуждать в социальных сетях тот факт, насколько обосновано или аргументировано решение.

Правда, в тех странах как обычные люди, так и чиновники доверяют судебной ветви власти, чего нельзя сказать об Украине. Некоторые решения отечественных судов, скажем так, вызывают удивление и непонимание даже у опытных адвокатов.

Толковать разрешено

Когда юрист читает решение, он может проанализировать – насколько оно соответствует законодательству, судья учел предоставленные сторонами доказательства и тому подобное. Если решения не достаточно детально выписаны и непонятно как именно его выполнять, тогда подается соответствующее заявление в суд, где принималось это решение, и он повторно разъясняет, как его нужно выполнять,

– отмечает Злата Симоненко.

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Таким образом, комментировать можно, но делать заявления, мол, это решение является первым показателем, что судьи у нас коррумпированы, – нет. Раньше тоже принимали решения, которые вызвали возмущение, но их оставлял в силе Верховный суд.

Однако, привлечь чиновника к ответственности за такие высказывания невозможно, потому что эти действия не толкуют как непосредственное давление на судей.

Наказание за эти высказывания не будет. У нас очень часто, даже если и опубликованные высказывания в СМИ, отмечают, что это оценочные суждения чиновника. Они имеют право на собственную позицию. Такие высказывания толкуют именно так,

– убеждает адвокат.

Поэтому напрямую через свои высказывания президент не может давить на суд. Но все равно его высказывания влияют на общественное мнение.