Судьи, которые признали национализацию "Приватбанка" незаконной, солгали в декралациях: детали

Судья Окружного административного суда Киева Игорь Качур, а также и. о. председателя суда Владимир Келеберда, которые в апреле признали национализацию "Приватбанка" незаконной, не внесли в декларации дома и квартиры, которыми регулярно пользуются.

"Приватбанк" – место, где хранится львиная доля вкладов украинцев, а именно свыше 20 миллионов клиентов. В 2016 году его решили национализировать из-за того, что в банке не хватило капитала, и деньги миллионов людей оказались под угрозой.

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Акционеры не нашли ресурсов для выполнения обязательной программы докапитализации, а действующая бизнес-модель очевидно себя исчерпала. Возникла прямая угроза как самому банку, так и всей банковской системе Украины. Поэтому банк перешел государству. А основной его эксвладелец Игорь Коломойский уехал из страны, подал иски в суды и ждал.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

Но ситуация начала меняться в пользу олигарха только в апреле 2019 года. Именно тогда, когда ЦИК обработала почти 98% избирательных протоколов и стало понятно, что в первом туре выборов уверенно лидирует Владимир Зеленский.

18 апреля Окружной административный суд Киева проанонсировал решающую стадию одного из ключевых исков Коломойского по "Привату". До этого процесс вяло тянулся 22 месяца. Коллегия судей ОАСК удовлетворил иск олигарха и отменила решение о выводе банка с рынка при участии государства. Решение, с которого и началась национализация.

Через несколько дней эта же коллегия публично пожаловалась на давление президента Петра Порошенко и даже требовала его импичмента. Потому что после решения по "Привату" потребовал ускорить переаттестацию судей, которую до этого они дружно саботировали.

Судьи "Привата": что о них известно

Трио судей – Игорь Качур, Владимир Келеберда и Виталий Амелехин. Текст решения по "Приватбанку" суд засекретил, а потому его не комментируют ни в самом банке, ни в суде.



Судьи Игорь Качур, Владимир Келеберда и Виталий Амелехин

Интересно, что у двух судей из тройки по "Приватбанка" есть имущество, которое не приобретешь на их официальные доходы. К тому же, они скрыли его от декларирования. А потому возникает вопрос: можно ли верить решению судей в таком ответственном деле, если у них есть очевидные проблемы с добропорядочностью?

Качур – председательствующий в тройке по делу "Привата". На его судейском счету уже не одно скандальное решение. Раньше, например, он восстановил в должности люстрованную главу фискальной службы Киева Людмилу Демченко. А еще отказался рассекретить декларации военных прокуроров, состояния которых постоянно становились объектом журналистских расследований.



Cудья Игорь Качур

Сейчас же на него жалуется Нацбанк. В жалобе в Высший совет правосудия юристы указали, что Качур вместе с коллегами с 2017 года затягивали рассмотрение дела по "Привату" и ускорились лишь накануне выборов.

Загородный дом в селе Иванковичи под Киевом, с которого регулярно выезжает судейское авто, трудно не заметить: более тысячи квадратных метров, есть декоративные пруды на территории и даже персональная часовня. По словам экспертов, средняя стоимость такого объекта – один миллион долларов.



Загородный дом в селе Иванковичи под Киевом



Загородный дом в селе Иванковичи под Киевом

Однако в декларации Качура найти это имение не удастся. Судья его просто не задекларировал. Хотя он должен показывать всю недвижимость, которой пользуется, даже если она бережно записана на 70-летнего отца. Интересно! Что Богдан делал на помпезной свадьбе в Сен-Тропе: расследование журналистов Вообще на родителях судьи Качура – коллекция недвижимости. Например, когда их сын работал в Центризбиркоме, у них появилось четыре квартиры в центре Киева. Когда сын стал судьей, коллекция квартир его семьи продолжила пополняться. Появилось жилье в доме рядом с Новопечерскими липками. Несмотря на то, что дом старый, это – центр Киева, поэтому цены на жилье там зашкаливают.



Дом рядом с Новопечерськими липками

Следующим стал ЖК "Бульвар Фонтанов", тоже дорогой и тоже центральный. На Качура-старшего оформили здесь трехкомнатные апартаменты. В 2018 году семья докупила еще две квартиры в этом же комплексе. Сейчас у них – частный детский сад "Киндервилль", которым также занимается семья судьи.



ЖК "Бульвар Фонтанов" в Киеве

Восемь квартир в центре города. Огромное загородное поместье с ландшафтным дизайном и собственной часовней. И никакого намека на большой бизнес. Сказать, что это подозрительно – не сказать ничего. Поэтому журналисты Bihus.info решили расспросить обо всем самих родителей судьи Качура.

Родители судьи тоже живут в загородном доме. Он выглядит намного скромнее, чем тот, из которого каждое утро выезжает сам судья Качур. Отец судьи приезду журналистов не удивился. Рецепт очень зажиточной жизни от Анатолия Качура очень прост - лоббизм законопроектов в 90-х.

Банки я не грабил, взятки не давал, и не было за что. А по выполненным договорам платили мне серьезные деньги. Работал на политиков государства. На депутатов, которые понятия не имели, где запятую поставить в законопроекте,

– отметил Качур-старший.

Журналисты Bihus.info поинтересовались, где работал Качур-старший и сколько за это получал, Например, в секретариате Верховной рады с 2000 по 2005 год он зарабатывал 300 гривен ежемесячно. На то время – это обычный средний заработок. И на квартиры и частные дома вряд ли хватило бы.



Сколько зарабатывал отец судьи Качура

Ранее судья не обозначал дом в селе Иванковичи под Киевом в своей декларации. Но когда журналисты рассказали, что видят, как он каждое утро из него выезжает, Качур пообещал исправиться. В любом случае – декларировать это имущество судья обязан.

Не обязательно, чтобы пользование было постоянным. Но если оно системное – например, он ночует в какой-то квартире или ездит на какой-то машине, это означает, что пользуется. Поэтому обязан это имущество декларировать,

– подчеркнула Галина Чижик, эксперт Центра противодействия коррупции.

Кстати, за десять минут до того, как Качур выехал из дома, к воротам подъехало такси. К нему из дома вышла Александра Панченко, помощница судьи Качура. Юной помощнице после старта работы в Окружном админсуде тоже внезапно начало везти с активами.

В 2016 году у матери тогда еще 22-летней девушки появились две квартиры в Киеве общей площадью 100 квадратов. Недавно Александра Панченко стала владелицей и премиального "Рейндж Ровера", на который не хватило бы ни ее, ни зарплаты судьи Качура.



Панченко возле особняка судьи Качура

А Instagram-страница помощницы судьи Панченко напоминает профиль светской львицы. Брендовая одежда и аксессуары, зарубежные курорты и элитные рестораны. Годовая зарплата Панченко – 70 тысяч гривен, месячная – не дотягивает до 6 тысяч.

Панченко отказалась отвечать на вопрос, откуда у нее появились две квартиры, однако посоветовала проверить декларацию. Проверили, но никакого ответа не нашли. Более того, не нашли информации и о том, что Панченко еще где-то работает и зарабатывает. Журналисты пытались узнать о невероятном успехе юной помощницы и у судьи Качура. "Читайте декларацию", – также ответил он.

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Судья Игорь Качур из тройки, рассматривавшей дело "Приватбанка", – не единственный, кого сложно назвать добропорядочным. Похвастаться не менее детективной историей со своими доходами может и судья Владимир Келеберда.

О состоянии Владимира Келеберды – смотрите в программе.