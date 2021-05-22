Сообщение о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия он направил председателю Высшего совета правосудия Андрею Овсиенко. Документ уже опубликовали на сайте.
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Что заявил судья Кичмаренко
В письме он отметил, что 17 мая вошел в свой рабочий кабинет Приморского райсуда Одессы и заметил, что одно из окон – простреленное.
Судья не знает, с какого именно оружия стреляли. Однако он обратил внимание на то, что окна в кабинете расположены близко к его рабочему столу
Исходя из характера повреждений стекла, траектория полета пули была направлена строго по мне,
– заметил Кичмаренко.
По его мнению, инцидент мог случиться в период с 14 мая по 17 мая. О нем он сразу сообщил службе судебной охраны и полиции Одесской области.
Судья видит связь с резонансными делами
"То, что произошло, связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", – считает судья.