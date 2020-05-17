Судья неправомерно изменила решение: почему мать не видит 5-летнюю дочь уже больше года

В начале мая весь мир отмечал День матери. И в социальных сетях можно было прочитать многочисленные теплые рассказы детей об их невероятных матерях. Сегодня я хочу рассказать кое-что печальное – истории двух женщин, которые не смогли провести этот праздник со своими дочерьми из-за судей.

Экс-жена киевского судьи Игоря Качура не видит 5-летнюю дочь уже больше года. В решении о разводе Качуров судья Соломенского райсуда Елена Букина решила, что несовершеннолетние дети сторон остаются проживать с матерью. Об этом говорится в видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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Но через месяц судья передумала и кардинально изменила свое же решение, выбросив оттуда память о месте проживания детей.

На самом деле судьи не могут изменять собственные решения. Это исключительное право высших инстанций. Но право исправить очевидные технические ошибки. Например, букву не ту указали, или цифрой ошиблись. Вот судья Букина и использовала эту возможность.

Она назвала опиской целое предложение о месте проживания детей и исправила его совсем другим предложением, фактически изменило само решение.

Такое творческое понимание Букиной описки совпало с фактическим похищением судьей Качуром дочери у матери. И именно это "исправление описки" позволило Качуру не возвращать и прятать ребенка от матери.

Мать девочки снова обратилась в суд, но другая судья Ирина Усатова более года отказывается рассматривать дело. Все это время ребенок лишен общения с матерью и 7-ми летней сестрой.

Экс-жена судьи заявляет, что Букина и Усатова близкие знакомые Игоря Качура. Поэтому из-за конфликта интересов вообще не должны рассматривать эти дела. Сам Игорь Качур отрицает знакомство с судьями, которые решают судьбу его дочери.



Игорь Качур / Фото "Кадры"

Напомним, что Качур уже дважды получал от нас награду НЕ.ЧЕСТЬ недели. Впервые за то, что проигнорировал бездействие НАПК. А второй раз за покрытие схемы своего "шефа" Павла Вовка.

Последний, вероятно, использовал свое положение и связи для назначения лояльных к нему членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Не исключено, что и сам Качур мог использовать служебное положение и связи в судейском кругу, чтобы дочь осталась жить с ним.

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы девочка жила с отцом после развода. Возможно, если бы ребенка спросили в суде, она сама бы этого захотела. Но судья Качур чихать хотел на желание дочерей, бывшей жены или требования закона.

Ведь даже если он был бы не знаком с судьей Букиной, он, как судья, сам должен был прекрасно понять, что она откровенно нарушила закон. Изменила решение по существу, прикрываясь опиской.



НЕ.ЧЕСТЬ недели / Скриншот с видео

Премию НЕ.ЧЕСТЬ недели получает судья Елена Букина, которая опиской исправила место жительства ребенка и лишила его общения с матерью.

НЕчесть недели

К сожалению, эта история не является исключением. Киевлянка Алина Левченко уже более 2 года не видится с 4-летней дочкой. И в этом также виноваты судьи.

Еще в 2017 году 2-летнюю девочку отец взял на прогулку и, по словам Алины, с тех пор не только скрывает ребенка, но и угрожает девушке и ее семье. Вернуть ребенка или хотя бы добиться встреч через суд пока не удалось.

В 2015 году судья Киевского районного суда города Одессы Павел Прохоров оформил развод девушки с мужем, когда она была на 6 месяце беременности.

Несмотря на то, что Семейный кодекс запрещает расторжение брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.



Павел Прохоров / Скриншот с видео

Кроме того одесский судья вообще не должен рассматривать это дело, потому что девушка прописана в Киеве. Но очевидно, что судья не внимательно изучал дело. А оснований для рассмотрения дела в Одессе не было.

Судью не удивило то, что в суд девушка не появилась и отзыв на иск не представила. Решение суда основывалось исключительно на иске экс-мужа и его заявлениях о том, что они не живут вместе, детей и имущественных споров нет.

При этом пара продолжала проживать вместе до апреля 2017 года и о решении суда Алина Левченко узнала только в мае. Она попыталась обжаловать решение в апелляционном и Верховном судах, но в обоих инстанциях решение оставили в силе.

Два года назад, а именно в 2018 году, отец ребенка подал иск об установлении места жительства дочери с ним. Дело рассмотрела другая судья Киевского районного суда Одессы Людмила Салтан, которая решила установить место жительства ребенка с отцом и назначить уплату алиментов матери.

Решение судьи трудно назвать обоснованным. По мнению судьи раз ребенок уже живет с отцом, пусть с ним и остается.

Оценивая, с кем из родителей ребенку будет лучше, судья привела только два аргумента: мать не явилась на заседание органа опеки и причину неявки не сообщила. А вот отец предоставил положительные характеристики от знакомых. И этого ей было достаточно, чтобы принять решение в наилучших интересах ребенка.

Дело опять дошло до Верховного суда. Но на этот раз закончилась более успешно для матери. По крайней мере так сначала казалось.

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Судьи еще в апреле 2019 года вернули дело на новое рассмотрение из-за того, что в предыдущих решениях судьи не в полной мере проанализировали интересы ребенка и влияние на девочку обоих родителей.

Окончательного решения по делу пока нет. Дело уже год находится в Киевском районном суде Одессы. Его сначала передали судье Литвиновой. Та ушла в отпуск. Судьи Луняченко и Куриленко взяли самоотвод и вот дело снова у Литвиновой.

Следующее заседание назначено на 19 мая 2020 года, и, думаю, в этот день Алина Левченко ждет больше, чем Дня матери.

Поэтому премию НЕ.ЧЕСТЬ недели сегодня также получают Петр Прохоров, который неполно исследовал дело о разводе и другие судьи Киевского районного суда города Одессы, которые способствовали затягиванию дела о проживании ребенка.



НЕ.ЧЕСТЬ недели / Скриншот с видео

Несмотря на такую несправедливость в судах, Алина не сдается, а продолжает бороться не только за своего ребенка, но и за защиту прав других матерей.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.