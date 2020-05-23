Судья оправдал мужчину, которого хотели оштрафовать якобы за нарушение карантинных ограничений

Полицейские составили админпротокол на мужчину, который якобы нарушил карантинные ограничения. Он общался с 2 друзьями возле кафе во Львове. Однако он вины своей не признал и заверил, что общался с ними на расстоянии 2 метров.

Однако судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич не согласился, что в этой ситуации есть правонарушение. Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

Читайте также Судья неправомерно изменила решение: почему мать не видит 5-летнюю дочь уже больше года

Дело в том, что площадку возле кафе "VIOLIN", где общались мужчины, нельзя назвать сквером. Львовский городской совет еще в 2014 году утвердил перечень скверов в Лычаковском районе Львова, однако этой площадки в списке нет.

Законно ли правоохранители составили админпротокол

Полицейский решил, что часть улицы является общественным местом только из-за наличия там скамеек. Однако Сергей Гирич уверен, что такие действия правоохранителей являются правовым беспределом. Также судья обратил внимание, что человек имеет право на свободное передвижение по территории Украины. Оно может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Конституцией.

Карантинные ограничения относительно передвижения предусмотрены не Конституцией и не законом, а постановлением Кабмина. Поэтому любое наказание за нарушение постановления Кабмина будет незаконным,

– рассказала в видеоблоге Ирина Шиба.

"Карантинные ограничения действительно необходимы для защиты граждан от пандемии, но вводить эти ограничения, как и наказание за их нарушение, должна через введение чрезвычайного положения Верховная Рада, которая представляет народ Украины", – добавила она.

Премию "Честь недели" получил Сергей Гирич / Фото скриншот из видео

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честь и НЕчесть" за 23 мая 2020: