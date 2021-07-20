У 2020 році цей самий суддя зобов'язав генпрокурора забрати в НАБУ вже другу справу "плівок Вовка". Усе для того, щоб потім і її закрити у такий спосіб.

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Усі ці рішення прокуратура називає очевидним свавіллям. Однак поки "вовки у мантіях" вважають, що можуть усе, адже повністю покриваються Вищою радою правосуддя.

Справа "плівок Вовка" є найскандальнішою

Справа "плівок Вовка", без перебільшення, є найскандальнішою та найважливішою, яка стосується судової системи. Вона розкрила огидне нутро нашого правосуддя та продемонструвала масштаби впливу на ключові судові органи голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.



Павло Вовк покривається ВРП / Фото sud.ua

Нагадаю, що ця справа складається з 2 кримінальних проваджень. Перше завершили ще у 2019 році. Тоді підозри пред'явили суддям Вовку, Аблову, Погрібніченку й Шепітку.

У листопаді 2019 Шевченківський суд відмовився продовжити строк розслідування, тож слідство було завершено. Для того, щоб передати справу до суду, її надали для ознайомлення підозрюваним. Однак вони відверто тягнули з цим та не ознайомились зі справою до цього часу.

Друга справа базується на підозрах у захопленні державної влади, які пред'явили у 2020 році Вовку, Аблову, Погрібніченку, Саніну, Качуру й Огурцову.

Її теж уже завершили й готують для передачі до суду. Справу вже розслідувало НАБУ і вона підсудна Вищому антикорсуду. Це означає, що підозрювані можуть понести реальне покарання. Увесь цей час Вовк використовував усі можливості, щоб розвалити справи. Першочергово робили усе, щоб забрати справу в НАБУ та Антикорсуду.

Хто допомагав суддям

Спершу на допомогу "вовчій компанії" прийшла Вища рада правосуддя, яка залишила їх на посадах. Втім, справжнім рятівним колом для них став суддя Печерського суду Сергій Вовк. Саме до нього дивним чином потрапляли усі скарги фігурантів цієї справи й він їх радо задовольняв.

У серпні 2020 року Вовк реалізував головну мрію суддів з Окружного та зобов'язав генпрокурора забрати справу у НАБУ та передати будь-якому іншому органу.

Звісно, що прокурори оскаржили цей правовий абсурд у Вищому антикорсуді. Ви не повірите, але минув вже майже рік, а скаргу досі не розглянули. Знаєте чому? Бо Вовк просто не передає справу в апеляцію та ігнорує численні запити Антикорсуду.

Крім цього, у жовтні 2019 року він зобов'язав прокуратуру вилучити з реєстру інформацію про те, що Вовку вручено підозру. Мовляв, такого не було. І байдуже, що ця справа взагалі непідсудна Печерському суду, а Велика Палата Верховного Суду чітко сказала, що суди не можуть ухвалювати такі рішення.

Справа може бути результатом домовленостей

Тепер Сергій Вовк зобов'язав закрити першу справу "плівок Вовка". До речі, на сайті немає протоколу її розподілу, тому невідомо, як вона потрапила до нього. Також у реєстрі відсутня сама ухвала Вовка, а тому причини закриття невідомі.

Цікаво й те, що у день розгляду справи Аблов приходив до суду, але на самому засіданні не був. Я переконаний, що ця справа вирішувалась не на засіданні, а є результатом домовленостей.

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Прокуратура оскаржила ухвалу про закриття. Київський апеляційний суд призначив засідання на 13 липня і навіть викликав сторони. Однак потім передумав і відмовився навіть відкрити провадження, мотивуючи це тим, що ухвала не підлягає оскарженню.

Але чого ж тоді він призначив засідання? Очевидно, що такі дії зумовлені не законодавством, а чимось іншим. Сподіваюсь, що Верховний Суд буде керуватись таки законом.

Що варто знати про Сергія Вовка

Однак повернемось до Сергія Вовка. Трохи розповім про його колоритну особистість. Без сумніву, він найвідоміший суддя Печерського суду завдяки своїм сумнівним рішенням.

Вовк почав кар'єру в суді у 2002 році. Спершу він був помічником судді в Апеляційному суді Одеської області, а потім перевівся до Києва. У квітні 2006 року Вовк став суддею найвпливовішого тоді Печерського суду, куди просто так ніхто не потрапляв.

Уже через рік після призначення він визнав певних фізичних осіб власниками майже 7 гектарів дуже дорогої землі в центральній частині Одеси. Це порушення, оскільки за кодексом цю справу міг розглядати лише Одеський суд.

Апеляційний суд скасував ці рішення, але позивачі встигли переоформити землю. Одеська міська рада намагалась повернути цю землю, але безуспішно. Деякі справи тривають досі. За цим фактом ще у 2009 році прокуратура порушила кримінальну справу проти Вовка, але яка її доля –невідомо.

Будучи під слідством у земельній справі, Вовк головував у колегії, яка засудила Юрія Луценка до 4 років тюрми за нібито незаконне святкування Дня міліції. Цей процес в Україні та у світі визнали політично вмотивованим.



Вовк головував у колегії, яка засудила Юрія Луценка / Фото РБК-Україна

Після Майдану щодо Вовка зареєстрували ще одну справу. Цього разу його звинуватили в завідомо неправосудному рішенні. З нього гучно знімали недоторканість рішенням парламенту. 4 роки він сидів на лаві підсудних у Вишгородському суді, але у січні 2021 року суд повністю його виправдав.

Зрештою, після скасування кримінальної відповідальності за неправосудні рішення у цьому немає нічого дивного.

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Ще одну справу через рішення Вовка зареєстрували у березні 2015 року. Тоді ГПУ почала розслідувати розблокування коштів з рахунків ексміністра Миколи Присяжнюка. Однак чим ця справа закінчилась теж невідомо.

Чим ще запам'ятався Вовк

Запам'ятався Вовк і тим, що у серпні 2019 року стягнув з держави на користь Андрія Портнова 6,8 мільйона гривень компенсації за моральну шкоду та витрати на адвокатів за те, що на нього наклали санкції в Канаді.

Дуже показовим є ще одне рішення Сергія Вовка. Саме він розглядав скаргу заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. У 2020 році НАБУ повідомило йому підозру у корупційному злочині. Тож Татаров, як і голова ОАСКу, усі зусилля направив на те, щоб забрати справу у НАБУ.



Вовк розглядав скаргу Олега Татарова / Фото ZN

Тут на допомогу прийшов саме Сергій Вовк. У грудні 2019 року він зобов'язав генпрокурора забрати справу у НАБУ. Прокурори оскаржили цю ухвалу до Апеляційної палати антикорсуду. Однак Вовк вже понад пів року просто не передає цю справу в апеляцію, попри численні запити антикорсуду.

Яким майном володіє Вовк

Таке активне кривосуддя не може не відбитись на майновому стані судді. Звісно, що у самого Вовка взагалі нічого немає. Хіба зарплата непогана. Наприклад, у червні він отримав 177 тисяч гривень. У родичів доходів майже немає, а зі статками усе добре.

Згідно з декларацією, він живе у будинку в Києві площею 280 квадратів, який є власністю дружини. У його матері є величезна квартира в центральній частині Одеси площею 177 квадратних метрів.

Як вона придбала її? Усе просто – у 2014 її подарував мамі сам Вовк. Мабуть, після Майдану на деякий час повірив, що можуть посадити, але минулось.

Тож у 2017 у родини Вовка з'явилась велика квартира в найдорожчому житловому комплексі Києва "Новопечерські Липки". Такі квартири тут коштують понад 10 мільйонів. Купити її змогла теща Вовка, яка точно не має таких доходів.

Що робити з такими суддями

Насправді Вовка мали вже давно звільнити. Ми подавали скарги на нього у Вищу раду правосуддя. Однак там відмовились бодай відкрити справу. Таке покривання з боку ВРП і є основою його впевненості у своїй безкарності та подальшого кривосуддя.

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Однак 14 липня Верховна Рада ухвалила закон, який дає шанс перезавантажити ВРП та почати очищати судову систему від таких "вовків". Тож, я вірю, що через кілька років ми навіть у Печерському суді зможемо розраховувати на справжнє, а не на "вовче правосуддя".