Разведенная женщина присылает судье голые фото и требует у него деньги на украшения. Она также поджидает его после работы и возле дома.

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Что известно о преследовании

Женщина настойчиво пытается заставить судью вступить с ней в любовные отношения. Она настаивает на том, что несмотря на все отказы им суждено быть вместе. Также она высылает судье свои интимные фото и терроризирует родственников, знакомых и коллег звонками и письмами.

Точкой кипения стал апрель 2021 года. Тогда женщина начала требовать деньги. Ей якобы были нужны средства на покупку драгоценностей, походы в спортзал и лечение у стоматолога.

Каковы действия судьи в этой ситуации