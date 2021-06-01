Судья жалуется на преследование: бывшая участница процесса шлет голые фото и требует деньги

Судья Приморского райсуда Одессы Андрей Бойчук 5 лет назад удовлетворил иск женщины в деле о разводе. После этого она начала преследовать мужчину.
Разведенная женщина присылает судье голые фото и требует у него деньги на украшения. Она также поджидает его после работы и возле дома.
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Что известно о преследовании
Женщина настойчиво пытается заставить судью вступить с ней в любовные отношения. Она настаивает на том, что несмотря на все отказы им суждено быть вместе. Также она высылает судье свои интимные фото и терроризирует родственников, знакомых и коллег звонками и письмами.
Точкой кипения стал апрель 2021 года. Тогда женщина начала требовать деньги. Ей якобы были нужны средства на покупку драгоценностей, походы в спортзал и лечение у стоматолога.
Каковы действия судьи в этой ситуации
- Андрей Бойчук считает, что женщина является психически нездоровой.
- Его слова подтверждаются угрозами со стороны бывшей фигурантки дела о разводе.
- Она считает себя женой судьи и угрожает разрушить его карьеру.
- Из-за этого мужчина обратился в Высший совет правосудия с просьбой прекратить на него давление.