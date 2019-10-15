Судья, что признавала имущество минобороны в Крыму "собственностью РФ", отправится за решетку

Судью Севастопольского апелляционного суда Автономной республики Крым признали виновной в государственной измене. Согласно решению Святошинского райсуда Киева, женщина, следующие 12 лет проведет в заключении, а все принадлежащее ей имущество конфискуют.

Следствие установило, что в 2014 году злоумышленница помогала оккупантам с аннексией Крыма и с установлением оккупационной власти на полуострове, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

К слову: Шпионил для ФСБ: на Полтавщине осудили предателя Украины – что об этом известно

Обвиняемая принимала непосредственное участие в создании и функционировании незаконных российских оккупационных органов в Крыму, а также выполняла на его территории функции представителя оккупационной власти.

С целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым своими умышленными действиями она оказывала помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины во вред суверенитету и территориальной целостности государства.

Кроме того, находясь в составе незаконно созданного "суда" оккупантов, она принимала решение о признании имущества Министерства обороны Украины "собственностью" оккупационной власти.

Вероятнее всего, говорится о судье Кравченко Виктории, которая в 2014 была назначена судьей оккупационного "суда" в Севастополе указом Путина. Срок ее полномочий должен закончиться в следующем году. Женщина даже внесена в базу "Миротворца".



Крымская "судья" Виктория Кравченко (за трибуной) / фото: Миротворец