Судья Емельянов, которого связывают с покушением на Соболева, прокомментировал инцидент: детали

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов заверил, что не имеет отношения к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, чей автомобиль был обстрелян накануне в Киеве.

Емельянов заявил, что при необходимости готов дать пояснения следователям Национальной полиции. Об этом сообщают "Украинские новости".

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Он выразил соболезнования родителями погибшего мальчика, а также назвал это большой трагедией.

По словам Емельянова, заявления и предположения, которые появились в СМИ, о его причастности к этому ужасному событию – не более, чем "желание использовать чужое горе в меркантильных интересах".

Судья также отметил, что для объективности освещения ситуации готов в любое удобное время более детально разъяснить реальное положение дел журналисту Владимиру Бойко, который и стал первоисточником этой информации.

По мнению судьи, ложную информацию может распространять третья сторона, заинтересованная в его дискредитации. Он вспомнил о похищении предпринимателя Максима Слуцкого и его партнера Владислава Израилита. Емельянова обвиняли в его организации.

Я обратился в полицию с заявлением, чтобы эти обвинения были расследованы. Полгода велись следственные действия, и когда пришло время предъявлять подозрения виновным, оказалось, что за этими провокациями стоят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Днепра,

– подчеркнул судья.

По словам Емельянова, распространенная о нем за последние сутки информация – часть кампании по дискредитации с целью давления на правоохранительные органы.

Отметим, что сам Вячеслав Соболев ранее заявлял, что одним из тех, кто ему угрожал, был скандальный судья Артур Емельянов. По словам Соболева, к этому якобы удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария". Вместе, мол, они преследовали одну цель – отнять недвижимость депутата в Мариуполе.

Сегодня во время брифинга Нацполиции, Андрей Крищенко отказался комментировать, причастен ли судья Артур Емельянов к покушению на убийство.

Что известно о стрельбе в центре Киева

Произошла она вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В машине находился действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его трехлетний сын Александр. Пуля попала мальчику в шею. Его пытались спасти медики, однако он умер в машине скорой.

Журналистам 24 канала удалось выяснить, что ранее Соболева подозревали в шпионаже в пользу России, финансировании боевиков на Донбассе через сеть супермаркетов "Обжора". Также правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство.

Журналист Денис Казанский в свое время писал, что Соболев женился на бывшей жене российского певца Николая Баскова – Светлане Шпигель. Отец последней – бывший российский сенатор и фармацевтический магнат.

Крестной матерью мальчика является известная певица Ирина Билык.

Глава Нацполиции Киева сообщил, что основной версией убийства ребенка является финансово-экономическая деятельность отца убитого мальчика.

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Убийц уже задержали. Андрей Крищенко добавил, что в ближайшее время будет собрана вся доказательная база для меры пресечения для подозреваемых. Установлено, что это молодые люди в возрасте 19 и 18 лет.

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Стрельба в центре Киева, в результате которого погиб трехлетний ребенок: видео 24 канала