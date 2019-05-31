05:47
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, 30 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Судья, который семь лет сидит на скамье подсудимых, до сих пор рассматривает уголовные дела

      33 Читати новину українською
      Судья, обвиняемый в получении крупной взятки, до сих пор работает
      Судья, обвиняемый в получении крупной взятки, до сих пор работает / pexels.com

      Судья Суворовского районного суда города Одесса Андрей Лупенко не только рассматривает уголовные дела, но и сам уже семь лет сидит на скамье подсудимых в качестве обвиняемого.

      Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала эксперт по судебной реформе, член общественной организации "Фундация DEJURE" Ирина Шиба.

      Читайте также: Помощь "своим": Высший совет правосудия работает по двойным стандартам

      Она напомнила, что еще в октябре 2012 года сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали судью и частного адвоката в одном из одесских кафе во время получения ими последней части взятки в размере 2500 долларов США.

      Тогда пресс-центр СБУ сообщал, что "судья Суворовского районного суда города Одесса и частный адвокат требовали у гражданина 5 тысяч долларов США за то, что судьей будет вынесено постановление о направлении уголовного дела в орган досудебного следствия на дополнительное расследование", – рассказала эксперт.

      "В октябре 2015 года Березанский районный суд Николаевской области приговорил судью Лупенко к 6 годам лишения свободы. Однако апелляция это решение отменила ввиду нарушения правил подсудности и направила на новое рассмотрение. Кстати, в апелляционной жалобе было указано, что судья Лупенко свою вину полностью признает".

      Поскольку окончательного решения по уголовному делу до сих пор нет, Высшая квалификационная комиссия судей отказывается принимать решение о профпригодности судьи. Поэтому Андрей Лупенко продолжает ходить на работу и решать судьбы других людей, возможно, даже требует за это взятки,
      – подчеркнула Ирина Шиба.

      Также она добавила, что недавно Высший совет правосудия пришла к выводу о том, что судья Лупенко во время рассмотрения уголовного дела в 2016 году допустил грубую небрежность и нарушил основополагающие права человека. За это его строго наказали – предупреждением.

      "Фонд DEJURE" награждает судью Суворовского районного суда города Одессы Андрея Лупенко нашей антипремию "НЕчесть недели".

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Видео полного видеоблога "Честь и НЕчесть недели" за 30 мая 2019

      blog_ava
      Неожиданная польза регулярного секса: детали
      30 мая
      161
      Теги: Новости Украины Взятка Новости Одессы Новости Николаева Судьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      30 мая , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      508
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 мая , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1370
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      30 мая , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      217
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      30 мая , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 223
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      30 мая , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 549
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук