Судья, который семь лет сидит на скамье подсудимых, до сих пор рассматривает уголовные дела

Судья Суворовского районного суда города Одесса Андрей Лупенко не только рассматривает уголовные дела, но и сам уже семь лет сидит на скамье подсудимых в качестве обвиняемого.

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала эксперт по судебной реформе, член общественной организации "Фундация DEJURE" Ирина Шиба.

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Она напомнила, что еще в октябре 2012 года сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали судью и частного адвоката в одном из одесских кафе во время получения ими последней части взятки в размере 2500 долларов США.

Тогда пресс-центр СБУ сообщал, что "судья Суворовского районного суда города Одесса и частный адвокат требовали у гражданина 5 тысяч долларов США за то, что судьей будет вынесено постановление о направлении уголовного дела в орган досудебного следствия на дополнительное расследование", – рассказала эксперт.

"В октябре 2015 года Березанский районный суд Николаевской области приговорил судью Лупенко к 6 годам лишения свободы. Однако апелляция это решение отменила ввиду нарушения правил подсудности и направила на новое рассмотрение. Кстати, в апелляционной жалобе было указано, что судья Лупенко свою вину полностью признает".

Поскольку окончательного решения по уголовному делу до сих пор нет, Высшая квалификационная комиссия судей отказывается принимать решение о профпригодности судьи. Поэтому Андрей Лупенко продолжает ходить на работу и решать судьбы других людей, возможно, даже требует за это взятки,

– подчеркнула Ирина Шиба.

Также она добавила, что недавно Высший совет правосудия пришла к выводу о том, что судья Лупенко во время рассмотрения уголовного дела в 2016 году допустил грубую небрежность и нарушил основополагающие права человека. За это его строго наказали – предупреждением.

"Фонд DEJURE" награждает судью Суворовского районного суда города Одессы Андрея Лупенко нашей антипремию "НЕчесть недели".

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Видео полного видеоблога "Честь и НЕчесть недели" за 30 мая 2019