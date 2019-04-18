Судья не понимала, почему надо признать агрессию России, – вдова командира сбитого Ил-76

Почему суд не признал гибель Александра Белова, командира сбитого под Луганском Ил-76, результатом вооруженной агрессии России, – рассказала вдова погибшего офицера.

Александр Белый – командир самолета Ил-76, который сгорел в небе над Луганском в июле 2014 года вместе с 8-ю членами экипажа и 40 десантниками 25-й воздушно-десантной бригады. Судья Мелитопольского горрайонного суда Юлия Горбачева отказала его вдове и семилетней дочери и не признала, что командир, экипаж и десантники погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Мотивирующая часть, где суд аргументирует свое решение, пока не опубликована.

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Военнослужащие 25-й отдельной аэромобильной бригады перед вылетом на самолете Ил-76 (фото – war.org.ua)

Судами Днепропетровской и Запорожской областей вынесено уже семь положительных решений в интересах семей экипажа и десантников борта 76777, в том числе пять – коллегами Горбачевой по Мелитопольскому суду.

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Когда сбили ИЛ-76?

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 июня, тогда российские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины ИЛ-76, который совершал посадку в аэропорту "Луганск". На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков и российских военных.



27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, что привела к гибели летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. Назарову назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор. На этот момент генерал Назаров находится на свободе и продолжает работать.

Журналисты 24 канала попросили вдову погибшего офицера Татьяну Чимиркову рассказать, как проходило рассмотрение дела и почему, по ее мнению, суд принял такое решение.

Татьяна, как Вы отреагировали на это решение, которое принял суд?

Буду подавать апелляцию. Как еще можно реагировать? Весь мир признал российскую агрессию, а здесь ее не признают в том городе, где жили наши ребята. Суд не признает.

По другим ребятам, как я знаю, суды выносили положительные решения по подобным делам. Почему по вашему мужу так решили?

Не знаю. Судья сказала: "Мое мнение несколько отличается от мнения других судей". Решение я еще на руки не получила. Суд состоялся во вторник. Решение судьи с объяснениями, почему так произошло, чем она свое мнение аргументировала, я получу только в понедельник-вторник.

Вы ожидали, что это решение будет именно таким?

Я, пожалуй, больше все же ожидала. Представление было сделано еще осенью. Дело длилось столько времени. Она то откладывалась, то переносилась, какие такие поводы были. Что меня удивило – просьба принести оригиналы моих документов после того, как исследовали дело. То есть, свидетельство о смерти, решение о том, в результате которой травмы произошла гибель, об участии в Антитеррористической операции. Все эти документы были предоставлены суду, были изучены.

Если все так оттягивалось, я думала, что другого решения и не будет. Была небольшая надежда, но…

В ходе заседаний Вы со стороны судьи видели какое-то нелояльное отношение к этому делу?

Ну, она говорила: "Я не могу понять, зачем это Вам нужно". Я говорила, что хочу, чтобы факт военной агрессии России, в результате которой погиб мой муж, был признан юридически. У меня подрастает маленькая дочка. Мне кажется, что это – достаточная аргументация.

Судья говорила: "Ну, если у вас будет такой повод – можете подать в суд". Но это дело уже столько времени продолжается! Если я буду подавать одно дело, которое будет долго продолжаться, а потом – другое, то будет очень долго. Это должно быть срочно. А наши дела, как дело по Назарову, тянется до сих пор, хотя уже сколько лет, сколько годовщин прошло!

Ну да. А Назаров тем временем спокойно работает.

Да. Спокойно работает. То, что он говорит на судах – невозможно даже представить, сколько в человеке может быть цинизма и неуважения к погибшим.

Я так понимаю, что можно сказать, что эта судья не очень благосклонно относится к украинским военным?

Да. Думаю, что так. Тем более, даже если бы это просто было мое желание, которое я не имею чем подтвердить – она могла его удовлетворить. Потому что этот факт агрессии признан миром. Это – просто юридическое подтверждение этого факта. Я же ничего больше не требую ничего незаконного, не вношу какого-либо негатива. Просто хочу, чтобы это признали.

Я склоняюсь к мысли, что такое решение связано с не совсем проукраинской позицией судьи. Конечно, мы будем подавать апелляцию. Уже были такие случаи, что сначала суды не признавали факта агрессии, а после апелляции – это было признано и решение было положительное.

Кем был погибший Александр Белый?

Он – украинский военный летчик, пилот 1-го класса, гвардии полковник Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.



Родился 31 мая 1976 года в Запорожье. С детства мечтал стать военным летчиком. В 1993 году окончил общеобразовательную школу и поступил в Харьковское высшее авиационное училище. В 1997 году окончил Харьковский институт летчиков Военно-воздушных сил. В том же году начал военную карьеру. За 19 лет службы совершил сотни полетов, и многие из них – с пометкой "в исключительно сложных условиях". Побывал во многих странах мира. Неоднократно участвовал в операциях по транспортировке гуманитарной помощи в разные страны мира.



С началом российской вооруженной агрессии против Украины с марта 2014 года летал в Луганский и Донецкий аэропорты. В июне 2014 получил звание гвардии подполковника. 14 июня 2014 года экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 МД (бортовой номер 76777) Воздушных Сил ВС Украины, под руководством командира подполковника Александра Белого, выполнял свой последний боевой полет в Луганский аэропорт. В тот день в Луганский аэропорт вылетели три самолета Ил-76 ТД. Первый самолет (бортовой номер 76683) под командованием полковника Дмитрия Мимрикова сел в 0:40. Через 10 минут сбили самолет Александра Белого. Третий получил приказ возвращаться. "Впоследствии командир части рассказал мне, что Саша вышел на связь и сказал: "Командир, меня сбили. Прощай!", — вспоминает жена Белого.



Прошло 42 суток, прежде чем летчиков похоронили: украинские военные собирали останки тел погибших, власть договаривалась с террористами о коридоре для эвакуации, в Днепре проводились экспертизы ДНК для идентификации. 25 июля с девятью членами экипажа самолета Ил-76 прощались в Мелитополе, их похоронили вместе в одной могиле на Новом кладбище города.



Александру Белому досрочно присвоено воинское звание гвардии полковника (посмертно).