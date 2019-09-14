Судья Окружного админсуда Киева взял самоотвод, заявив о давлении со стороны юриста Филарета

Судья Арсирий, который рассматривает дело по иску со стороны бывшего главы УПЦ КП против Министерства культуры Украины, подал заявления в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины с сообщением о вмешательстве юристов "УПЦ КП" в процесс осуществления правосудия.

"Мною ... направлены заявления в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины с сообщением о вмешательстве (Ткаченко Н.А.) в процесс отправления правосудия в рамках дела №640 / 11678/19.

... Поскольку (Ткаченко Н. А.) находится в трудовых отношениях с истцом и одновременно является лицом, которое вмешивается в процесс осуществления правосудия по этому делу, считаю, что не могу участвовать в рассмотрении этого дела, поскольку указанные обстоятельства в дальнейшем могут привести к осложнению рассмотрения дела и разрешению спора по существу, поскольку полное, всестороннее и обстоятельное выяснение обстоятельств дела возможно лишь при условии взаимного доверия и уважения при коммуникации между судом и участниками дела".

Итак, фактически судья показал, что выносил решение от 11.09.2019 под давлением "юриста Киевской Патриархии", а значит – что решения этого постановления противоречат закону Украины.

О самоустранении судья заявил после того, как юридическая служба Киевской Митрополии Православной Церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления 11 сентября 2019 года. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.

Очевидно, что истец – Религиозная организация "Киевская Патриархия УПЦ КП", – понимая всю бесперспективность отмены Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года, подписанного лично Патриархом Филаретом и на основании которого и осуществляется ликвидация Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП", пытается в рамках этого дела обжаловать именно приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года. Однако отношения к ликвидации Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП" этот приказ не имеет".

Также в разъяснении юристы ПЦУ отметили, что решение будет обжаловано в апелляционном порядке.

"Вся неправда, которую пытаются скрыть, все равно разоблачается, – так прокомментировал отвод судьи представитель Киевской Митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря). – Можно, как Пилат, умыть руки – но это не лишает ответственности за вынесение неправосудных решений, особенно под давлением и в угоду лжи".