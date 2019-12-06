Судья получил оружие в подарок от Минобороны: его коллега скрыл полный список "счастливчиков"

Знали ли вы, что министры внутренних дел и обороны ежегодно вручают сотни единиц огнестрельного оружия как подарки политикам, судьям и просто обычным гражданам? Лишь в 2018 году наградное оружие от МВД, СБУ или Минобороны в качестве награды и поощрения получили 966 человек, из них 219 – гражданские.

НЕчесть недели

Например, эксминистр обороны Степан Полторак подарил пистолет Стечкина Богдану Львову, бывшему судье Высшего Хозяйственного суда, а сегодня – заместителю Председателя Верховного Суда.

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Оружие от министра обороны получил бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский, главный герой скандала о разворовывании армии. Неудивительно, что информация об одаренных вызывает значительный общественный интерес. Однако полный список счастливых владельцев наградного оружия никому неизвестен.

Минобороны долгое время отказывается предоставлять такую ​​информацию на запросы о публичной информации. Еще в 2016 году журналисты "Украинских новостей" попытались через суд узнать полный список награжденных и суммы средств, которые были потрачены на такие подарки.

Игорь Дашутин был судьей-докладчиком по этому делу в Верховном суде. Именно он имел наибольшее влияние на позицию коллегии, должен был проанализировать действующее законодательство и судебную практику. Но проигнорировал прежние позиции Верховного и других судов в подобных делах.

Вместо этого он заявил, что то, кто и за какие заслуги получает наградное огнестрельное оружие от министра обороны является "информацией с ограниченным доступом". Якобы сокрытие этой информации министерством оправдано, поскольку защищает персональные данные лиц.



Премию "НЕчесть недели" получил Игорь Дашутин

Лиц, занимающих высокие служебные должности, и должных проявлять максимальную открытость по своей профессиональной деятельности и личной жизни. Лиц, для которых получение такой награды могло бы свидетельствовать о дружеских связях с министром обороны или вызвать возмущение у общественности.

К слову, Общественный совет добродетели считает принятие таких подарков судьями нарушением этики, проявлением их зависимости и является основанием для вывода о недоброчестности.

Сам Дашутин тоже был признан ОСД недобросовестным во время конкурса в Верховный суд. Работая судьей Сумского районного суда он запрещал журналистке вести аудиозапись судебного заседания, чем прямо нарушил принцип гласности и открытости.

В 2016 году Дашутин занизил доходы от продажи двух автомобилей – Toyota Camry и Ford Mondeo. Утверждал, что продал их за 15 и 8 тысяч гривен соответственно. В том же году приобрел новую Toyota Camry за подаренные 400 тысяч гривен, которые он решил не декларировать.

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А в 2017 году передал служебный Mitsubishi Pajero, который находился на балансе Сумского районного суда, своему другу – председателю Хозяйственного суда Александру Коваленко. Тот поехал на указанном авто на встречу, где был задержан при получении взятки в 26 тысяч долларов США.

Премию "НЕчесть недели" за сокрытие публичной информации и занижение стоимости имущества получает судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Игорь Дашутин.

Честь недели

В 2018 году активист Андрей Романенко обратился в суд, чтобы получить копию Генерального плана города Краматорск. Дело в том, что сразу после утверждения план полностью закрыли от людей, поставив гриф "Для служебного пользования".

Такой прием часто используется для того, чтобы выделять землю только своим людям, а другим отказывать, ссылаясь на Генеральный план, который никто не может увидеть.

На запросы о публичной информации Романенко получал ответ, что раскрытие Генерального плана "несет угрозы национальной безопасности", и другие абсурдные отмазки. В результате судья Донецкого окружного административного суда Андрей Цыганенко защитил право Романенко и других жителей города на доступ к Генплану. Он удовлетворил иск активиста и отменил гриф, который скрывал план.



Премию "Честь недели" получил Андрей Цыганенко

Городская власть должна не только предоставлять план на запросы о публичной информации, но и опубликовать его на официальном сайте. Выполнять решения чиновники не спешили.

Потому что для них "признание грифа недействительным не означает его снятие". К тому же, решение суда они вообще не поняли, а как выполнять – мол, не знали. Поэтому обратились за разъяснением.

Цыганенко заявил, что объяснять нечего, решение написано понятно и четко. И, возможно, они "просто невнимательно читали текст или откровенно не хотели его выполнять".

Премию "Честь недели" получает судья Донецкого окружного административного суда Андрей Цыганенко, который защитил право жителей Кременчуга на информацию о Генеральном плане города.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.