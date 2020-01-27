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      Судья-предатель из Крыма проведет 12 лет за решеткой: что о нем известно

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      Ялтинский городской суд и тряпка-триколор / Фото из ресурсов оккупантов

      Святошинский райсуд Киева принял решение о признании виновным в государственной измене судью Ялтинского горсуда АР Крым. Ему назначили наказание в виде заключения на 12 лет.

      Следователям удалось выяснить, что судья в течение марта-ноября помогал оккупантам установить свою незаконную власть на аннексированном полуострове, сообщает Офис генпрокурора.

      Важно! Судья, что признавала имущество минобороны в Крыму "собственностью РФ", отправится за решетку

      Кроме того, после незаконной оккупации украинский судья был назначен "судьей" так называемого "ялтинского городского суда республики Крым". На этом посту он выносил незаконные решения в пользу оккупантов.

      Таким образом коллаборационист умышленно помогал России нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

      О каком именно судье идет речь

      Государственные правоохранительные органы обычно не публикуют имен подозреваемых, заключенных или осужденных. Поэтому очень трудно понять, о ком говорится.

      Впрочем, всегда есть больше, чем конкретные указания. В данном случае это: даты службы оккупантам (как минимум до ноября 2014 года), пол осужденного (мужчина) и происхождение (украинец, который ранее был судьей Ялтинского суда АР Крым).

      К слову: 12 лет лишения свободы: судью из Крыма осудили за госизмену

      Под последнюю категорию предателей подпадают сразу 8 бывших судей:

      • Романенко Владимир,
      • Вендемеер Мария,
      • Цалко Алла;
      • Прищепа Олег;
      • Кайро Игорь;
      • Берещанский Юрий;
      • Кулешова Оксана;
      • Ганич Николай.

      Впрочем, Мария Вендемеер, Алла Цалко и Оксана Кулешова не подходят, потому что Офис генпрокурора четко указывает на мужской пол.

      В то же время Олег Прищепа, Игорь Кайро, и Николай Ганич до ноября не дослужились – от них оккупанты избавились еще в течение лета-сентября 2014 года (именно так обычно делают с использованными средствами контрацепции).

      Интересно: Полиция установила лиц, которые похитили французского оператора во время оккупации Крыма

      Поэтому у нас остаются только Юрий Берещанский и Владимир Романенко. Впрочем, вероятным кандидатом является именно последний судья, который до сих пор продолжает служить оккупантам. Попытаемся коротко рассказать об обоих.

      Владимир Романенко

      Владимиру Романенко 49 лет, а родился он 26 сентября 1970 года в Ахтырском районе Сумской области. Впрочем, на момент аннексии Россией Крыма проживал в Ялте, где исполнял обязанности председателя городского суда.

      Судя по недавним указам лидера Кремля, Юрий Романенко до сих пор остается в должности "судьи" незаконного суда оккупантов.

      Центр "Миротворец" сообщает, что Генеральная прокуратура Украины расследовала против него дело о государственной измене.


      Владимир Романенко / фото: "судьи России"

      Юрий Берещанский

      Юрию Берещанскому 67 лет. Он, как и его коллега, родился на территории материковой Украины – в Луганске 27 сентября 1952 года. Впоследствии переехал в Крым – работал в Ялте, а жил в основном в Симферополе.

      Сейчас Берещанский уже не работает. Что логично, учитывая его почтенный возраст. Зато за заслуги перед оккупантами, видимо, уже получает их пенсию.

      Генеральная прокуратура Украины так же расследовала дело из-за его государственной измены. К сожалению, фотографий Берещанского в свободном доступе нет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма Ялта Офис генпрокурора
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